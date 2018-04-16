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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Personel Alımı Başvuruları Sona Eriyor!

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alımı başvuru süreci sona eriyor.

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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Personel Alımı Başvuruları Sona Eriyor!

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alımı başvuru süreci sona eriyor.

16 Nisan 2018 Pazartesi 22:28
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Personel Alımı Başvuruları Sona Eriyor!

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün sözleşmeli personel alımı başvurularında sona gelindi. Geçtiğimiz haftalarda Bakanlıktan "İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU" başlığı altında yapılan resmi duyuruda "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-1 sayılı tabloda dağılımı gösterilen 79 (yetmiş dokuz) adet Büro Personeli ve 1 (bir) adet Kameraman pozisyonları için toplam 80 (seksen) adet, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-2A ve Ek-2B sayılı tablolarda dağılımı gösterilen 239 (iki yüz otuz dokuz) adet Büro Personeli ve 16 (on altı) adet Sosyal Çalışmacı pozisyonları için toplam 255 (iki yüz elli beş) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır" ifadelerine yer verilmişti.

Söz konusu duyuruda başvuru işlemlerinin 17 Nisan 2018 tarihinde sona ereceği de belirtilmişti. Aşağıdaki başvuru genel ve özel şartlarına duyan adaylar yarın mesai bitimine kadar www.icisleri.gov.tr adresi üzerinde yer alan başvuru formunu doldurarak başvuru işlemlerini internetten yapabilirler. 

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 16.04.2018 22:33
Anahtar Kelimeler:
İçişleri BakanlığıIçişleri Bakanlığı Göç Idaresi
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