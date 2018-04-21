İçişleri Bakanlığı 52 Bin Jandarma, Polis ve Bekçi Alımı Yapacak (İlan Ne Zaman?)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada 23. dönem POMEM polis alımı, bekçi alımı ve Jandarma uzman erbaş alımı hakkında bilgi verdi.

Bakan Soylu katıldığı bir programda İçişleri Bakanlığı bünyesine yapılacak olan personel alımı hakkında sayı ve tarih verdi. Biz de Kpsscafe.com.tr olarka bakan Soylu'nun açıklamalarını tek başlık altında derledik.

POLİS ALIMI

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılacak polis alımı hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eylül ayında polis alımı için ilana çıkacaklarını ve 23. dönem POMEM kapsamında 10 bin polis alımı yapacaklarını duyurdu. Ancak Bakan Soylu açıklamasında alımların PÖH olarak mı yoksa polis memuru olarak mı yapılacağına dair bir bilgi vermedi. Yüz binlerce polis adayı, yeni dönem alımlarının polis özel harekat olarak yapılmasını istiyor. PÖH alımı mı bekliyorsunuz yoksa polis memuru alımı mı? Siz de aşağıda bulunan yorum kısmından bu konudaki düşüncelerinizi yazabilirsiniz.

BEKÇİ ALIMI

Bakan Soylu, Türk Polis Teşkilatının Kuruluş Yıldönümü vesilesi ile düzenlenen programda 7 bin bekçi alımı için daha önce kadro ihdasının yapıldığını, buna ek olarak 10 bin kişilik kadro ihdasının daha yapıldığını ve EGM bünyesine toplamda 17 bin bekçi alımı yapılacağını bildirdi. Bu açıklamanın ardından Bakan Soylu, geçtiğimiz gün 6 bin 500 bekçi alımı için yakın zamanda ilana çıkacaklarını, kalan sayı için ise daha sonra alım yapılacağını söyledi. Bekçi alımları hakkında düşünce ve talep ile alım olmasını istediğiniz İlleri aşağıdaki yorum kısmından yazabilirsiniz. Bekçi alımı başvuru şartları için TIKLAYIN

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI

Bakan Soylu açıklamasında Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine de 25 bin Asayiş Jandarma personeli alımı yapılacağını söyledi. Türkiye genelinde kırsal alanlardaki güvenlik açığının kapatılması için yapılacak alım ile 25 bin kişi, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilecek. Alımlar en az lise mezunu, KPSS ve askerlik şartsız olacak. Bu alım hakkında düşüğnce ve taleplerinizi aşağıdaki yorum kısmından yazabilir, diğer adaylarla bilgi alış verişi yapabilirsiniz. Başvuru şartları için TIKLAYIN

ALIMLAR NE ZAMAN?

Polis alımı için ilan Eylül ayında yayımlanacak. Bekçi alımı için önümüzdeki günlerde ilana çıkılması beklenirken; Jandarma uzman erbaş alımı için de önümüzdeki ay ilan yayımlanması bekleniyor.

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