İçişleri Bakanlığı 318 Sözleşmeli Büro Personeli Alımı Yapacak (Başvuru Tarihleri ve Şartlar)

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatına sözleşmeli büro personeli ve sosyal çalışmacı pozisyonlarında personel alımı yapılacağına dair duyuru geçtiğimiz günlerde kurum resmi sitesi ve Devlet Personel Başkanlığı'nca yayımlanmıştı.

İlgili duyuruda "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-1 sayılı tabloda dağılımı gösterilen 79 (yetmiş dokuz) adet Büro Personeli ve 1 (bir) adet Kameraman pozisyonları için toplam 80 (seksen) adet, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-2A ve Ek-2B sayılı tablolarda dağılımı gösterilen 239 (iki yüz otuz dokuz) adet Büro Personeli ve 16 (on altı) adet Sosyal Çalışmacı pozisyonları için toplam 255 (iki yüz elli beş) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verilmişti.

Peki Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün sözleşmeli büro personeli alımına kimler başvuru yapabilir. İlgili alım için başvuru yapacak adayların başvuru genel şartların yanı sıra mezuniyet şartları ve özel belirtilen durumlara dikkat etmeleri gerekiyor.

Başvuru Genel Şartları Aşağıdaki Gibi Olacak:

ALIM YAPILACAK ŞEHİRLER VE KONTENJAN DAĞILIMI

Başvurular 9 Nisan 2018 tarihinde başlayacak, 17 Nisan 2018 tarihine kadar sürecek. Başvuru işlemleri Bakanlığın (www.icisleri.gov.tr) adresi üzerinde yer alan “Göç İdaresi 2018 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel-Lisans (4 yıllık) Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formu” ya da “Göç İdaresi 2018 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel-Önlisans (2 yıllık) Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formunun eksiksiz doldurulmasıyla elektronik ortamdan gerçekleşecek. Başvuru için e-Devlet şifresi gerekiyor. e-Devlet şifresine sahip olmayan adaylar PTT şubelerinden e-Devlet şifresini alabilirler. Detaylı bilgi www.icisleri.gov.tr adresi üzerinden öğrenilebilecek.

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