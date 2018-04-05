Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İçişleri Bakanlığı 318 Sözleşmeli Büro Personeli Alımı Yapacak (Başvuru Tarihleri ve Şartlar)

İçişleri Bakanlığı sözleşmeli büro personeli alımı (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Personel alımı) için kimler başvuru yapabilir, başvuru tarihleri açıklandı mı? işte detaylar...

banner396

İçişleri Bakanlığı 318 Sözleşmeli Büro Personeli Alımı Yapacak (Başvuru Tarihleri ve Şartlar)

İçişleri Bakanlığı sözleşmeli büro personeli alımı (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Personel alımı) için kimler başvuru yapabilir, başvuru tarihleri açıklandı mı? işte detaylar...

05 Nisan 2018 Perşembe 10:12
İçişleri Bakanlığı 318 Sözleşmeli Büro Personeli Alımı Yapacak (Başvuru Tarihleri ve Şartlar)

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatına sözleşmeli büro personeli ve sosyal çalışmacı pozisyonlarında personel alımı yapılacağına dair duyuru geçtiğimiz günlerde kurum resmi sitesi ve Devlet Personel Başkanlığı'nca yayımlanmıştı.

İlgili duyuruda "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-1 sayılı tabloda dağılımı gösterilen 79 (yetmiş dokuz) adet Büro Personeli ve 1 (bir) adet Kameraman pozisyonları için toplam 80 (seksen) adet, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-2A ve Ek-2B sayılı tablolarda dağılımı gösterilen 239 (iki yüz otuz dokuz) adet Büro Personeli ve 16 (on altı) adet Sosyal Çalışmacı pozisyonları için toplam 255 (iki yüz elli beş) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verilmişti.

Peki Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün sözleşmeli büro personeli alımına kimler başvuru yapabilir. İlgili alım için başvuru yapacak adayların başvuru genel şartların yanı sıra mezuniyet şartları ve özel belirtilen durumlara dikkat etmeleri gerekiyor.  

Başvuru Genel Şartları Aşağıdaki Gibi Olacak: 

ALIM YAPILACAK ŞEHİRLER VE KONTENJAN DAĞILIMI

Başvurular 9 Nisan 2018 tarihinde başlayacak, 17 Nisan 2018 tarihine kadar sürecek. Başvuru işlemleri Bakanlığın (www.icisleri.gov.tr) adresi üzerinde yer alan “Göç İdaresi 2018 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel-Lisans (4 yıllık) Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formu” ya da “Göç İdaresi 2018 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel-Önlisans (2 yıllık) Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formunun eksiksiz doldurulmasıyla elektronik ortamdan gerçekleşecek. Başvuru için e-Devlet şifresi gerekiyor. e-Devlet şifresine sahip olmayan adaylar PTT şubelerinden e-Devlet şifresini alabilirler. Detaylı bilgi www.icisleri.gov.tr adresi üzerinden öğrenilebilecek.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
İçişleri BakanlığıIçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Büro Personeli AlımıSözleşmeli Büro Personeli Alımları Içişleri Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GTB Açıktan Memur Alımı için Başvuru Yapamayanlar Dikkat! Son Güne Giriliyor
GTB Açıktan Memur Alımı için Başvuru Yapamayanlar Dikkat! Son Güne Giriliyor
2018 KPSS Lise, Önlisans, Lisans Başvuru, Sınav ve Memur Alımı Tarihleri
2018 KPSS Lise, Önlisans, Lisans Başvuru, Sınav ve Memur Alımı Tarihleri
TBMM'den Geçti-Artık O Kadroya Memur Alımında da Mülakat Olacak
TBMM'den Geçti-Artık O Kadroya Memur Alımında da Mülakat Olacak

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim