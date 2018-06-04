İçişleri Bakanı Soylu: 10 Bin Bekçi Daha Alınacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2016'dan bu yana 8 bin 182 bekçinin göreve başladığını söyledi. Bakan Soylu, 7 bin bekçi alımı daha yapılacağını daha sonra 10 bin bekçi kadrosu daha alınacağını belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şimdi tüm Türkiye'de 7 bin kişilik bir alım daha yapıyoruz, ilanlara çıktık, cuma günü başvuruları başlıyor. Ardından 10 bin kişilik yeni bir bekçi kadrosu daha alınacak." dedi.

Ankara'da Yenimahalle ilçesindeki Hasan Doğan Stadyumu'nda Çarşı ve Mahalle Bekçileri Yemin töreni gerçekleştirdi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi, Emniyet Genel Müdürü ve Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile bekçilerin yakınları katıldı. İçişleri Bakanı, "Cumhurbaşkanımız bana bizzat 'ben yatarken sokakta bekçi düdüğünü duymak istiyorum. Vatandaşımız evde yatarken, sokakta birisinin onu beklediğini, huzurunun emin ellerde olduğunu duymasını istiyorum' dedi. Bunu talimat olarak kabul ettik ve çalışmalara başladık. Eskiden beri var olan kolluk gücümüzün kapasitesini arttırıp yeniden işlev kazandırıyoruz.

2016'dan itibaren 8 bin 182 çarşı ve mahalle bekçimizi göreve başlattık. Bugünde 700 arkadaşımız Ankara'da görev yapmak üzere yemin ederek göreve başlayacaklar. Halen 567 arkadaşımızın da evrak, sağlık raporu gibi işlemleri devam ediyor. Şimdi tüm Türkiye'de 7 bin kişilik bir alım daha yapıyoruz, ilanlara çıktık, cuma günü başvuruları başlıyor. İnşallah oradan da Ankara'ya biraz daha bekçi vereceğiz. 10 bin kişilik yeni bir bekçi kadrosu daha alınacak.Yapacağınız iş alelade bir iş değildir. Başkaları uyurken siz uyanık olacaksınız. Ailemiz, malımız, canımız, namusumuz sizlere emanet. Vatandaşımızın huzurlu uyuması sizlerin sorumluluğundadır. Artık siz bulunduğunuz mahalledeki her evin bir evladısınız. Siz o eski mahalle kültürümüzün, o büyük ailelerin yeniden oluşmasına, insanların rahatça birbirleriyle huzur içinde o mahallelerde yaşamasına vesile olacaksınız. Bu işin ucunda tehlike var, sorumluluk var, şehadet var, Allah'ın rızası var." ifadelerini kullandı.

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