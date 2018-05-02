Hazine Müsteşarlığı Personel Alımı Başvuru Süresi Uzatıldı!

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Biriminin personel alımı için başvuru süresinin 4 Mayıs 2018 tarihine kadar uzatıldığı Devlet Personel Başkanlığı ve kurum resmi sitesinden duyuruldu.

Söz konusu duyuruda, "Uzman Personel pozisyonları için Seçme Sınavı yapılacaktır. Alımı planlanan toplam 8 uzman personel; Hukuk Müşavirliği, Bilgi Teknolojileri Yöneticiliği ve İnsan Kaynakları Yöneticiliği pozisyonları başta olmak üzere Birimin ihtiyacına yönelik belirlenecek diğer uzman pozisyonlarında görevlendirilecektir." ifadelerine yer verilirken, Seçme sınava başvuru şartları aşağıdaki şekilde duyuruldu :

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Sınav tarihi itibarıyla, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarından birinde (adaylık süresini tamamlamış olarak) çalışıyor olmak,

c) En az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme, mühendislik, mimarlık, veteriner ve iletişim fakülteleri ile üniversite ve fakültelerin matematik, istatistik, bilgi ve belge yönetimi, biyoloji ve kimya bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak, ,

d) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) İngilizce dilinden son 5 yıl içerisinde en az 80 (seksen) puan almak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen, uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olmak.

Başvurular 4 Mayıs 2018 tarihine kadar www.cfcu.gov.tr adresinden temin edilecek başvuru formunun talep edilen belgelerle Merkezi Finans ve İhale Birimi T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Kampüsü E Blok İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek Ankara adresine iletilmesiyle gerçekleşecek.

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