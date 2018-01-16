Harita Genel Komutanlığı'na 76 Memur Alınacak (Başvuru Özel Şartları)

Harita Genel Komutanlığına Açıktan 76 devlet memuru alınacak. Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına açıktan memur alımları için başvuru süreci devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde MSB resmi sitesinden ve komutanlıkların internet sayfalarından yayımlanan duyuruda MSB , Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi'ne 500'e yakın sivil memur alınacağı belirtilmişti. Bu alımlar içerisinde yer alan Harita Genel Komutanlığı'nın Harita Mühendisi, Bilgisayar Yazılım Mühendisi, Tekniker, Teknisyen ve Muhasebeci kontenjanları bulunuyor. Atama hakkı kazanan adaylar Ankara ve Balıkesir'de görev yapacaklar. Konuyla ilgili Harita Genel Komutanlığı'ndan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi :

HARİTA GENEL KOMUTANLIĞINA PERSONEL ALIMI

BAŞVURU TARİHİ : 28 ARALIK 2017 - 12 ŞUBAT 2018

Ülkemizin, kalkınma, savunma, istihbarat, güvenlik, eğitim ve bilimsel araştırma maksatlı ihtiyaç duyduğu her türlü harita, harita ve coğrafi bilgiyi üreten ve sunan tek ulusal haritacılık kuruluşu olan Harita Genel Komutanlığına, personel alımı yapılacaktır.

Ülkemizin yetiştirdiği dinamik genç Harita/Bilgisayar Mühendis ve Teknikerleri, sizleri;

200 yıllık mazisi ve tecrübesiyle köklü Haritacılık Kurumunun mensubu olmaya,

Jeodezi, Fotogrametri, Kartografya, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bilişim Teknolojileri alanında mesleki tecrübe kazanmaya,

Ulusal ve uluslararası projelerde görev yapmaya,

Sektörün aranan teknik personeli olmaya,

Geleceğin yöneticileri olmaya,

Akademik kariyer yapmaya,

Tatmin edici özlük hakları kazanmaya

davet ediyoruz.

Söz konusu pozisyonlar ve başvuru özel şartlarıysa şu şekilde:

BAŞVURU SÜRECİNE DAİR TÜM DEETAYLARI BARINDIRAN BAŞVURU KILAVUZU VE DİĞER KONULARI MSB.GOV.TR ADRESİNDEN YA DA https://www.hgk.msb.gov.tr/haber-517-harita-genel-komutanligina-personel-alimi.html adresinden öğrenebilirsiniz.

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