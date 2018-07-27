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Hafta Sonu Yapılacak Olan KPSS Alan Sınavı İle İlgili Tüm Detaylar!..

28 Temmuz 2018 Cumartesi ile 29 Temmuz 2018 Pazar günü yapılacak KPSS Alan Sınavı ilgili detaylar oldukça merak ediliyor. KPSS Alan sınavları hangi alanlarda yapılacak, KPSS alan sınavına kaç kişi katılacak ve diğere tüm detaylar haberimizde...

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Hafta Sonu Yapılacak Olan KPSS Alan Sınavı İle İlgili Tüm Detaylar!..

28 Temmuz 2018 Cumartesi ile 29 Temmuz 2018 Pazar günü yapılacak KPSS Alan Sınavı ilgili detaylar oldukça merak ediliyor. KPSS Alan sınavları hangi alanlarda yapılacak, KPSS alan sınavına kaç kişi katılacak ve diğere tüm detaylar haberimizde...

27 Temmuz 2018 Cuma 17:30
Hafta Sonu Yapılacak Olan KPSS Alan Sınavı İle İlgili Tüm Detaylar!..

28 Temmuz 2018 Cumartesi ile 29 Temmuz 2018 Pazar günü yapılacak KPSS Alan Sınavı ilgili detaylar oldukça merak ediliyor. İşte KPSS Alan sınavları hangi alanlarda yapılacak, KPSS alan sınavına kaç kişi katılacak ve diğere tüm detaylar;

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları geçtiğimiz haftas sonu yani 22 Temmuz Pazar günü düzenlendi. Toplam da 1 milyon 234 bin 617 adayın ter döktüğü  sınavın ardından, 28 Temmuz Cumartesi ve 29 Temmuz 2018 Pazar günü alan bilgisi oturumları yapılacak. Peki, KPSS Alan sınavları hangi alanlarda gerçekleştirilecek ve kaç kişi katılacak? İşte cevabı...

ÖSYM'nin yayımladığı sınav kılavuzuna göre alan bilgisi oturumlarının birinci oturumu 28 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. Sınav saat 10:15’te başlayacak ve adayların salonlara girişi oturum başlamadan 15 dakika önce durdurulacak, yani saat 10.00’dan sonra sınav salonlarına alınmayacaklar.

KPSS Alan Sınavları kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanlarında uygulanacak. KPSS Alan Sınavınının birinci oturumuna 67 bin 826 aday katılacak.

Alan bilgisinin ikinci oturumu ise 28 Temmuz Cumartesi günü öğleden sonra saat 14:45’te başlayacak. Toplam 92 bin 36 adayın başvuru yaptığı sınav hukuk, iktisat ve maliye bölümlerinden yapılacak. Bu oturum için için saat 14.30’dan sonra adaylar sınav salonlarına giremeyecek.

KPSS Cafe olarak hafta sonu yapılacak olan KPSS Alan Sınavı'na katılacak olan adaylara başarılar, kolaylıklar dileriz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 27.07.2018 18:04
Anahtar Kelimeler:
KPSS Alan SınavıÖSYMKamu Yönetimi10:1514:45
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