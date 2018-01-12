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GTHB'nin 2018 Personel Alımı için 'Müjdeli Haber' Yolda! O Bölümler Öncelik Olacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, GTHB'nin bu sene gerçekleştireceği personel alımlarıyla ilgili konuştu.

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GTHB'nin 2018 Personel Alımı için 'Müjdeli Haber' Yolda! O Bölümler Öncelik Olacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, GTHB'nin bu sene gerçekleştireceği personel alımlarıyla ilgili konuştu.

12 Ocak 2018 Cuma 18:55
GTHB'nin 2018 Personel Alımı için 'Müjdeli Haber' Yolda! O Bölümler Öncelik Olacak

Tarım Bakanından Açıklama 'Personel Alımı Müjdesi Veririz'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, GTHB'nin bu sene gerçekleştireceği personel alımlarıyla ilgili konuştu. Anadolu Ajansı Editör Masası'nın konuğu olan Tarım Bakanı, 2018 yılında adayların yüzünü güldürecek bir personel alımı listesi hazırlandığını, gerekli yerlere arzın sonucunda bu müjdeyi paylaşacaklarını söyledi.

Bakan Fakıbaba, Bakanlık için en önemli personellerin veteriner hekimler, ziraat mühendisleri, gıda mühendisleri ve su ürünleri mühendisleri olduğunu belirterek, "2018 yılı için belirli sayılar üzerine çalışmalarımızı yürütüyoruz ama ne kadar personel alınabilir, o hükümetimizin vereceği bir karardır. Benim elimde listem var, hazır. İnşallah bunu gerekli yerlere arz edeceğim. 2018'de onlara hayırlı bir müjde veririz diye düşünüyorum. Türkiye'de bu mesleklerin önünün çok açık olduğunu görüyorum. Çünkü bana göre gıda önümüzdeki 20 yılda silahtan çok daha önemli etkiye sahip, en önemli stratejik ürün olacak. O yüzden bu meslekten arkadaşlara çok ihtiyacımız olacak. Bu sene de hizmet anlamında da onlardan faydalanabilirim. Fakültelerle de iş birliğimiz olacak, özel hizmet de satın alabiliriz" dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 12.01.2018 18:42
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Emrah 4 saat önce

Neden Gıda teknikeri alımı yapmıyorsunuz.?

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