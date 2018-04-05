GTB Açıktan Memur Alımı için Başvuru Yapamayanlar Dikkat! Son Güne Giriliyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın açıktan memur alımı için başvuru sürecinde sona gelindi. 25 ile 27 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılması planlanan sözlü sınav sürecine başvuru işlemleri 6 Nisan 2018 itibariyle sona erecek.

Başvuruda bulunacak adayların 2016 KPSS'ye girmiş olması şart. (Lisans mezunları için 2016 yılı KPSSP3 puan türünden, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.) Alım yapılacak şehirler, pozisyonlar, kadro dağılımı , mezuniyet şartı ,Sınıf, derece, kpss puan türü aşağıdaki gibi olacak:

Başvurular www.gtb.gov.tr adresindeki başvuru formunun eksiksiz doldurulması şeklinde elektronik ortamda gerçekleşecek. Posta ya da diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. 2016 KPSS ile merkezi atamayla B grubu herhangi bir kadro ya da pozisyona yerleşen adayların ataması yapılmayacak, başvuru yapamayacaklar.

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