GSB 3 Bin 200 Personel Alımı Başvuruları Yarın Sona Eriyor (Başvuru Linki, Yaş, Mezuniyet, KPSS Şartı ve Daha Fazlası)

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü'nün 3 bin 200 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci yarın sona erecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca 'Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Sözleşmeli Antrenör Alımı Duyurusu' Başlığıyla yayımlanan duyuruda alıma ilişkin, "latında istihdam edilmek üzere 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan KPSS (B) grubu (KPSS P3) puan türünden en az 50 (elli) puan almak şartıyla, yapılacak sözleşmeli personel giriş sınavı ile 1800 Antrenör ve 1400 Spor Uzmanı (1050 Spor Eğitim Uzmanı, 98 Spor Psikoloğu, 111 Spor Fizyoterapisti, 52 Spor Beslenmecisi, 42’si Kadın ve 47’si Erkek, 89 Spor Masörü) olmak üzere toplam 3200 sözleşmeli personel alınacaktır.

Sözleşmeli personel giriş sınavı 16 Temmuz 2018 tarihinden itibaren sözlü sınav usulü ile 15 farklı merkezde 16 komisyon tarafından yapılacaktır." ifadelerine yer verilmiş, başvuru genel şartları ve özel şartları aşağıdaki gibi açıklanmıştı:

Başvurular yarın mesai bitimine kadar http://basvuru.gsb.gov.tr adresinden yapılacak.