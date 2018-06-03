Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

GSB 3 Bin 200 Personel Alımı Başvuruları Yarın Sona Eriyor (Başvuru Linki, Yaş, Mezuniyet, KPSS Şartı ve Daha Fazlası)

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü'nün 3 bin 200 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci yarın sona erecek.

banner396

GSB 3 Bin 200 Personel Alımı Başvuruları Yarın Sona Eriyor (Başvuru Linki, Yaş, Mezuniyet, KPSS Şartı ve Daha Fazlası)

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü'nün 3 bin 200 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci yarın sona erecek.

03 Haziran 2018 Pazar 15:49
GSB 3 Bin 200 Personel Alımı Başvuruları Yarın Sona Eriyor (Başvuru Linki, Yaş, Mezuniyet, KPSS Şartı ve Daha Fazlası)

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü'nün 3 bin 200 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci yarın sona erecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca 'Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Sözleşmeli Antrenör Alımı Duyurusu' Başlığıyla yayımlanan duyuruda alıma ilişkin, "latında istihdam edilmek üzere 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan KPSS (B) grubu (KPSS P3) puan türünden en az 50 (elli) puan almak şartıyla, yapılacak sözleşmeli personel giriş sınavı ile 1800 Antrenör ve 1400 Spor Uzmanı (1050 Spor Eğitim Uzmanı, 98 Spor Psikoloğu, 111 Spor Fizyoterapisti, 52 Spor Beslenmecisi, 42’si Kadın ve 47’si Erkek, 89 Spor Masörü) olmak üzere toplam 3200 sözleşmeli personel alınacaktır.

Sözleşmeli personel giriş sınavı 16 Temmuz 2018 tarihinden itibaren sözlü sınav usulü ile 15 farklı merkezde 16 komisyon tarafından yapılacaktır." ifadelerine yer verilmiş, başvuru genel şartları ve özel şartları aşağıdaki gibi açıklanmıştı: 

Başvurular yarın mesai bitimine kadar http://basvuru.gsb.gov.tr adresinden yapılacak. 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 03.06.2018 15:49
Anahtar Kelimeler:
GsbGsb 3 Bin 200
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlıkçılardan KPSS 2018 5 Mektubu 'Sesimize Kulak Verin'
Sağlıkçılardan KPSS 2018 5 Mektubu 'Sesimize Kulak Verin'
Bakan Soylu: 25-30 Bin Jandarma Personeli Alınacak (Uzman Erbaş-JÖH-Astsubay-Subay)
Bakan Soylu: 25-30 Bin Jandarma Personeli Alınacak (Uzman Erbaş-JÖH-Astsubay-Subay)
TSK Subay Alımı Başvuru Süresi Uzatıldı
TSK Subay Alımı Başvuru Süresi Uzatıldı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim