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Gözler KPSS lisans sınavı sonuçlarında… KPSS 2018 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Memur olmak isteyen adayların büyük bir heyecanla ter döktüğü Kamu Personeli Seçme Sınavında sonuçlar için geri sayım devam ediyor. KPSS lisans seviyesi sınavı sonuçları büyük bir merakla beklenirken, KPSS'de sonuçların nasıl sorgulanacağı da en çok araştırılan konuların başında geliyor.. İşte KPSS lisans seviyesi ile ilgili merak edilenler;

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Gözler KPSS lisans sınavı sonuçlarında… KPSS 2018 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Memur olmak isteyen adayların büyük bir heyecanla ter döktüğü Kamu Personeli Seçme Sınavında sonuçlar için geri sayım devam ediyor. KPSS lisans seviyesi sınavı sonuçları büyük bir merakla beklenirken, KPSS'de sonuçların nasıl sorgulanacağı da en çok araştırılan konuların başında geliyor.. İşte KPSS lisans seviyesi ile ilgili merak edilenler;

09 Ağustos 2018 Perşembe 21:13
Gözler KPSS lisans sınavı sonuçlarında… KPSS 2018 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Memur olmak isteyen adayların büyük bir heyecanla ter döktüğü Kamu Personeli Seçme Sınavında sonuçlar için geri sayım devam ediyor. KPSS lisans seviyesi sınavı sonuçları büyük bir merakla beklenirken, KPSS'de sonuçların nasıl sorgulanacağı da en çok araştırılan konuların başında geliyor.. İşte KPSS lisans seviyesi ile ilgili merak edilenler;

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin açıkladığı takvime göre Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti. KPSS sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını merak eden memur adayları heyecanla internette araştırmaya devam ediyor. KPSS sınav sonuçları ne zaman hangi gün saat kaçta açıklanacak? İşte Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın tamamlanmasından sonra sınav soru ve cevapları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinde adayların erişimine sunuldu. Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans sınav sonuçlarının 31 Ağustos 2018 cuma günü yine ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine sunulacak.

ORTAÖĞRETİM (LİSE) KPSS NE ZAMAN?

Lisans mezunu adaylara yönelik yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavına ait başvuruların tamamlanmasının ardından gözler, ortaöğretim düzeyi yani lise mezunu vatandaşların memur olabilmek için ter dökeceği 2018 KPSS Ortaöğretim sınavına doğru çevrildi. ÖSYM’nin yayınladığı sınav program takvimine göre; Ortaöğretim Kamu Personeli Seçme Sınavı, 7 Ekim 2018 pazar günü yapılacak. Ortaöğretim yani Lise KPSS sınavı için adayların başvuruları 3 Temmuz 2018 ve 19 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM’nin AİS sistemi üzerinden yapıldı.

Öte yandan söz konusu 2018 KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları ise sınavdan 1 ay sonra 8 Kasım 2018 tarihinde ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. KPSS Sonuçları açıklandığı zaman, adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek. KPSS Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Yani sonuçlar yalnızca ÖSYM'nin sitesi üzerinden ilan edilecek.

DHBT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) yıl sonunda, 9 Aralık Pazar günü uygulanacak. DHBT sınavında adaylara, İslam İnanç Esasları, İslam İbadet Esasları, Kur'an Bilgisi (Kur'an tarihi, tecvid, Kur'an'ı anlama ve meal bilgisi), Tefsir, Fıkıh gibi sorular yöneltilecek.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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