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Göç İdaresi Personel Alımı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? KPSS Puanı Kaça Kadar Düşer?

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kamu personeli alımı başvuruları 17 Nisan saat 18.00'da sona eriyor. Peki başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS puanı kaça kadar düşer?

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Göç İdaresi Personel Alımı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? KPSS Puanı Kaça Kadar Düşer?

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kamu personeli alımı başvuruları 17 Nisan saat 18.00'da sona eriyor. Peki başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS puanı kaça kadar düşer?

17 Nisan 2018 Salı 11:35
Göç İdaresi Personel Alımı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? KPSS Puanı Kaça Kadar Düşer?

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kamu personeli alıı başvuruları bugün sona eriyor.

Başvuruların sona erecek olması ile birlikte başvuru yapan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını ve mülakatların ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Öte yandan adaylar mülakata çağrılacak adayların KPSS sıralamasının kaçla kapatacağını da merak ediyor.

İŞ TALEP FORMUNUN ÇIKTISINI ALIN

Yayımlanan başvuru kılavuzunda adayların İş Talep Formunun çıktısı almaları gerektiğine yer verildi. Başvuru ekranı 17 Nisan saat 18.00'da kapatılacağı için form alınamayacaktır. Bu nedenle adayların İş Talep Formunun çıktısını belirtilen başvuru tarihleri arasında almaları gerekmektedir. Aksi takdirde sorumluluk ilgili adaylara ait olacaktır.

BAŞVURU SONUÇLARI

Başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili net bir bilgi yok. Ancak önümüzdeki hafta sonuçların açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığı anda KPSSCAFE'de olacak. Bildirim alarak haberdar olmak için mobil uygulamamızı indirin.

KAÇ KATI ADAY ÇAĞRILACAK?

Merkez ve taşra teşkilatı için alınacak sayının 4 katı kadar aday sözlü mülakata çağrılacak. Sıralama KPSS puanı üstünlğüne göre yapılacak.

KPSS PUANI KAÇA KADAR DÜŞER?

Göç İdaresi personel alımında KPSS puanının yüksek kapatması bekleniyor. Aşağıda bulunan yorum kısmından başvuru yaptığınız pozisyon ve İl ile KPSS puanınızı yazabilir, diğer adaylarla bilgi alış verişi yapabilirsiniz.

Sonuçlar açıklandığı anda haberdar olmak için;

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KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA - ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 17.04.2018 11:49
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