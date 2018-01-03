Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alımı Başvuruları Şubat'ta Başlıyor (O Bölümlerden Mezunsanız Başvurabilirsiniz)

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığına giriş sınavı için başvuru işlemleri Şubat ayında başlayacak. Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi sitesinden ve Devlet Personel Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda Bakanlığa sınav sonuçlarına göre 30 kişilik alım yapılacağı belirtilirken, kontenjan bilgisi de aşağıdaki gibi açıklanmıştı.

Sınav için başvuruda bulunacak adayların 657 Sayılı DMK'nın 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıması, üniversitelerin en az 4 yıllık ve yukarıdaki belirtilen bölümlerinden mezun olması, ÖSYM tarafından düzenlenen 21-28 Mayıs 2017 tarihidneki KPSS'ye girmiş olmaları ve en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.

BAŞVURULAR 5 ŞUBAT 2018 TARİHİNDE BAŞLIYOR

Başvuruda bulunacak adaylar 2018 yılı itibariyle 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Başvuru işlemleri 5 Şubat 2018 tarihinde başlayacak , 16 Şubat 2018 tarihine kadar devam edecek. Başvurular www.gsb.gov.tr üzerinde yer alacak başvuru formundan ya da e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Şahsen başvurular ve postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

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