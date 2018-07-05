Gençler En Az Lise Mezunu KPSS'siz Kadın-Erkek PÖH Alımı Bekliyor

Polis Akademisi Başkanlığı'nca bu sene gerçekleştirilecek polis alımları içerisinde PÖH duyurusunun yer almaması aylardır bu konuda müjdeli haber bekleyen gençleri üzmüş durumda. Türkiye'nin lider memur adayı sitesi KPSS Cafe'ye bu yönde haber yapılması yönünde sık sık mesaj ve mail gönderen PÖH adayları, Yeni dönemde Polis Özel Harekat alımı müjdesi beklediklerini, göreve her an hazır olduklarını belirtiyor.

Kahraman Türk Polis Teşkilatında görev yapmak için heyecanla bekleyen adaylar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeni hükümetinden bu konuda müjdeli haberler beklediklerini belirtiyorlar. Bilindiği gibi Özel Harekat Polisi alımlarında KPSS'ye girme şartı kaldırılmış, en az lise ve dengi okulu mezunların başvuru yapabilmesinin önü açılmıştı.

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