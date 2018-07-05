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Gençler En Az Lise Mezunu KPSS'siz Kadın-Erkek PÖH Alımı Bekliyor

Polis Akademisi Başkanlığı'nca bu sene gerçekleştirilecek polis alımları içerisinde PÖH duyurusunun yer almaması aylardır bu konuda müjdeli haber bekleyen gençleri üzmüş durumda.

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Gençler En Az Lise Mezunu KPSS'siz Kadın-Erkek PÖH Alımı Bekliyor

Polis Akademisi Başkanlığı'nca bu sene gerçekleştirilecek polis alımları içerisinde PÖH duyurusunun yer almaması aylardır bu konuda müjdeli haber bekleyen gençleri üzmüş durumda.

05 Temmuz 2018 Perşembe 19:32
Gençler En Az Lise Mezunu KPSS'siz Kadın-Erkek PÖH Alımı Bekliyor

Polis Akademisi Başkanlığı'nca bu sene gerçekleştirilecek polis alımları içerisinde PÖH duyurusunun yer almaması aylardır bu konuda müjdeli haber bekleyen gençleri üzmüş durumda. Türkiye'nin lider memur adayı sitesi KPSS Cafe'ye bu yönde haber yapılması yönünde sık sık mesaj ve mail gönderen PÖH adayları, Yeni dönemde Polis Özel Harekat alımı müjdesi beklediklerini, göreve her an hazır olduklarını belirtiyor.

Kahraman Türk Polis Teşkilatında görev yapmak için heyecanla bekleyen adaylar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeni hükümetinden bu konuda müjdeli haberler beklediklerini belirtiyorlar. Bilindiği gibi Özel Harekat Polisi alımlarında KPSS'ye girme şartı kaldırılmış, en az lise ve dengi okulu mezunların başvuru yapabilmesinin önü açılmıştı.

YORUMLARINIZI VE TALEPLERİNİZİ SAYFANIN ALTINDAKİ YORUM KISMI VASITASIYLA BİZLERLE VE DİĞER ZİYARETÇİLERİMİZLE PAYLAŞABİLİRSİNİZ.

DİĞER KADIN-ERKEK ADAYLARLA TANIŞIN, BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUNUN

Polis, askeri personel ve memur alımlarıyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip etmek için kpss cafe mobil uygulamasını ücretsiz indirebilir, diğer adaylarla irtibata geçmek ve arkadaşlık kurmak için grubumuza katılabilirsiniz. Gruba katılım için TIKLAYIN.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Oğuzhan 5 dakika önce

Açın artık gerçekten hergün bakıyoruz ilanı bekliyoruz bizide düşünün beklemek ne kadar zor

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Kiymet 5 dakika önce

Surekli bizi hatirlatip haberler yaptiginiz icin kpsscafe sitesine minnetariz goreve alimi her an haziriz Allahin izniyle insaAllah hepimizin deneme sansi olur bu sinavda tskler kpsscafe

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Ayşenur 5 dakika önce

Yine hevesledirip yine hayal kırıklığı ile sonuçlanan bir açıklama daha yaptılar.

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Adnan 4 dakika önce

Wala artık hepimiz kpss siz lise mezunu pöh alımını çoktandır bekliyoruz yapacaksanız yapın artık bunu

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Ertuğ 4 dakika önce

Bizlerde polis olmaz istiyoruz. Vatan için mücadele etmek istiyoruz. Kimse bizleri görmüyor biz bu vatanın evladı değil miyiz . Lise mezunu pöh açın artık beklemekten bıktık sabır kalmadı..

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PÖH Emre Çinkılıç 4 dakika önce

Bedava polis yok öyle. Kpss ile alınacak. Ve lisans düzeyinde olacak. Liseliden polis mi olur.

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Alleyna 4 dakika önce

Bayan pöh alımı lütfen !!

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Semra 4 dakika önce

Kpsssiz lise mezunu bayan pöh istiyoruz

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