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Gelir İdaresi Başkanlığı 400 Personel Alımına Hangi Bölüm Mezunları Başvurabilir?

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 400 Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapacağına dair duyuru bugün yayımladı. Peki kimler başvuru yapabilecek? işte detaylar...

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Gelir İdaresi Başkanlığı 400 Personel Alımına Hangi Bölüm Mezunları Başvurabilir?

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 400 Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapacağına dair duyuru bugün yayımladı. Peki kimler başvuru yapabilecek? işte detaylar...

07 Haziran 2018 Perşembe 16:01
Gelir İdaresi Başkanlığı 400 Personel Alımına Hangi Bölüm Mezunları Başvurabilir?

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 400 Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapacağına dair duyuru bugün yayımladı.

HANGİ BÖLÜM MEZUNLARI BAŞVURABİLİR?

Uzun süredir beklenen duyuruda Gelir İdaresi Başkanlığı'na Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunu 300 Yeni personel, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Enformasyon Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği mezunu 50 personel, İstatistik mezunu 50 personel olmak üzere 400 kişi alınacağı bildirildi.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başvuru süreci Temmuz ayı itibariyle başlayacak. 10 Temmuz 2018 tarihinde başlayacak başvuru işlemlerinin 19 Temmuz 2018 tarihine kadar sürmesi planlanıyor. Başvuru işlemleri online olarak gerçekleşecek. Başvuruların yapılacağı adres http://sinav.gib.gov.tr olarak açıklandı.  Başvuruda bulunacak adayların ayrıca başvuru genel şartlarını dikkatle incelemesi gerekiyor.

35 YAŞ ŞARTI VAR

Başvuurda bulunacak kişilerin 35 yaşını doldurmamış olması, 2016 KPSS'ye girmiş olması ve en az 70 puan almış olması gerekiyor. Detaylı bilgi gib.gov.tr 'den öğrenilebilecek.

ÖZEL SEKTÖR VE KAMU İŞ FIRSATLARINI YAKINDAN TAKİP ETMEK İÇİN TÜRKİYE'NİN LİDER MEMUR ADAYI GRUBUNA KATILIN. KATILIM İÇİN TIKLAYIN.

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Son Güncelleme: 07.06.2018 16:08
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Gelir İdaresi BaşkanlığıGelir Idaresi Başkanlığı Personel Alımları
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Mağdur 3 saat önce

Yaş şartını münasip bir tarafınıza koyun yapraklar.

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Mağdur 3 saat önce

Yaş şartını münasip bir tarafınıza koyun yapraklar.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
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