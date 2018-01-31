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Flaş: PÖH Alımı Bekleyenleri Sevindiren Son Dakika Gelişmesi

KPSS'siz polis özel harekat alımını bekleyen adayları sevindiren haber geldi. Önceki akşam yapılan düzenlemede PÖH alımında KPSS şartının getirildiği belirtilmişti. Ancak düzenlemeye ayrıntılı şekilde bakıldığında farklı bir sonuç ortaya çıkıyor.

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Flaş: PÖH Alımı Bekleyenleri Sevindiren Son Dakika Gelişmesi

KPSS'siz polis özel harekat alımını bekleyen adayları sevindiren haber geldi. Önceki akşam yapılan düzenlemede PÖH alımında KPSS şartının getirildiği belirtilmişti. Ancak düzenlemeye ayrıntılı şekilde bakıldığında farklı bir sonuç ortaya çıkıyor.

31 Ocak 2018 Çarşamba 10:13
Flaş: PÖH Alımı Bekleyenleri Sevindiren Son Dakika Gelişmesi
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KPSS'siz PÖH alımını bekleyenleri sevindiren açıklama geldi. Önceki akşam yapılan açıklamada PÖH alımının KPSS'siz olacağı belirtilmişti. Anadolu Ajansının geçtiği haberde KPSS ile alım yapılacağı belirtilirken yeni bir haber bugün geldi. Çıkarılan düzenleme 3201 sayılı Kanuna eklenmiş olduğu için KPSS'siz özel harekat polisi alımına devam edilecek

29 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 676 sayılı KHK'nın 28. maddesi şu şekildedir:

"MADDE 28- 3201 sayılı Kanunun ek 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere, yirmisekiz yaşından gün almamış olmak kaydıyla, en az lise veya dengi okul mezunları, Kamu Personel Seçme Sınavı şartı aranmaksızın, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavları ile polis meslek eğitim merkezlerine alınabilir. Bu fıkra kapsamında alınacak olanların eğitim süresi ve eğitim şekline ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Bakanlık tarafından belirlenir."

Bu hükmün verdiği yetki doğrultusunda, en az lise mezunları arasından özel harekat polisi alımında, KPSS şartı aranmayabilmektedir.

676 sayılı KHK dün itibariyle TBMM'de görüşülerek yasalaşmaya başlamıştır. Bu sırada verilen bir önergeyle, yukarıda yer verilen 28. madde yürürlükten kaldırılmıştı.

Bu gelişme, Anadolu Ajansı tarafından, "676 sayılı KHK'den, özel harekat polisi alımında KPSS şartı aranmamasına yönelik düzenleme de çıkarıldı." şeklinde abonelerine duyurulmuştur. Aynı haber, memurlar.net tarafından da aynı başlıkla sunulmuştu.

KPSS'siz özel harekat polisi alımını öngören düzenleme, 6757 sayılı Kanun'un 23'üncü maddesiyle, 3201 sayılı Kanuna yazılmıştır. Eğer 676 sayılı KHK'daki hüküm dursaydı, ikinci kez yazılması gerekecekti. Mükerrer bir yazım olmaması için, 676 sayılı KHK kanunlaşırken bu düzenleme çıkarılmıştır.

Özetle, en az lise mezunları arasından KPSS'siz özel harekat polisi alımı devam edecektir.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara
Kaynak: Memurlar

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 31.01.2018 10:41
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İbrahim gelen 22 dakika önce

Cok şkr

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M 21 dakika önce

Ay çoook sevindim umarım degisiklik olmaz

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Bunyo 21 dakika önce

Şaka gibisiniz ya ne yaomaya calistiginizi anliyoruz siliyorum bu uygulamayi
Admin: Şaka olan biz değiliz. Anadolu ajansı yanlıs haber geçmiş.

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Gizem 19 dakika önce

Oley be çok şükür

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Ali 17 dakika önce

Yaş sınırı neden esnetilmiyo 32 olmalı

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Abdullah 16 dakika önce

Lise son sınıf giremiyormu ?

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Yasin 14 dakika önce

Ne yani yok mu simdi kpss sarti Allahimmm deliriyorum yarabbim ne olur smdi anlamadm ya iki arada kaldık kpssli mi alinacak kpsssiz mi

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Funda 9 dakika önce

İnsAllah

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