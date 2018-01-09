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Flaş! MSÜ 100 Memur Alacak (Lise , Önlisans, Lisans)

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Milli Savunma Üniversitesine sivil memur alımı başvuru kılavuzunda değişikliğe gidildi. Söz konusu değişiklikle birlikte 696 Sayılı KHK ile ihdas edilen kadrolar da eklendi. 100 Kişilik alım daha yapılacak.

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Flaş! MSÜ 100 Memur Alacak (Lise , Önlisans, Lisans)

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Milli Savunma Üniversitesine sivil memur alımı başvuru kılavuzunda değişikliğe gidildi. Söz konusu değişiklikle birlikte 696 Sayılı KHK ile ihdas edilen kadrolar da eklendi. 100 Kişilik alım daha yapılacak.

09 Ocak 2018 Salı 15:51
Flaş! MSÜ 100 Memur Alacak (Lise , Önlisans, Lisans)

MSB Memur Alımlarında Flaş Gelişme! Kılavuz Güncellendi ( 100 Yeni Memur Alımı)

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Milli Savunma Üniversitesine sivil memur alımı başvuru kılavuzunda değişikliğe gidildi. Söz konusu değişiklikle birlikte 696 Sayılı KHK ile ihdas edilen kadrolar da eklendi. 100 Kişilik alım daha yapılacak. Milli Savunma Üniversitesi, MSB ve Devlet Personel Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Başvuruların 12 Şubat 2018 tarihine kadar msb.gov.tr adresinden devam edeceği hatırlatıldı.  Tercih edilebilecek eklenen  yeni kadrolara aşağıdan göz atabilirsiniz.

KILAVUZ İÇİN TIKLAYIN

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 09.01.2018 15:57
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100 Memur Alımı1000 Memur Alınacak
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kader 52 dakika önce

Nasıl ve nerden başvuru yapacağız

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