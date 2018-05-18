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Flaş! İlanlar Art Arda Yayımlandı! Devlete 30 Binin Üzerinde Açıktan Personel Alınacak (Ortaöğretim, Önlisans, Lisans)

Kamuya 30 binin üzerinde açıktan personel alınacak. İnfaz ve Koruma Memuru, Zabıt Katibi, Mübaşir, büro personeli, mühendis, sözleşmeli sağlık personeli, subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, öğretmen, şoför, aşçı, tekniker, teknisyen , mimar, psikolog, bilişim personeli gibi pozisyonlarda gerçekleşecek kamu personeli alımları hakkında tüm detaylar kpss cafe adresinde. KPSS Şartsız ve KPSS puanlarıyla gerçekleştirilecek alımlara, ortaöğretim (lise) , önlisans, lisans mezunu adaylar başvuru yapabilecekler.

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Flaş! İlanlar Art Arda Yayımlandı! Devlete 30 Binin Üzerinde Açıktan Personel Alınacak (Ortaöğretim, Önlisans, Lisans)

Kamuya 30 binin üzerinde açıktan personel alınacak. İnfaz ve Koruma Memuru, Zabıt Katibi, Mübaşir, büro personeli, mühendis, sözleşmeli sağlık personeli, subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, öğretmen, şoför, aşçı, tekniker, teknisyen , mimar, psikolog, bilişim personeli gibi pozisyonlarda gerçekleşecek kamu personeli alımları hakkında tüm detaylar kpss cafe adresinde. KPSS Şartsız ve KPSS puanlarıyla gerçekleştirilecek alımlara, ortaöğretim (lise) , önlisans, lisans mezunu adaylar başvuru yapabilecekler.

18 Mayıs 2018 Cuma 17:21
Flaş! İlanlar Art Arda Yayımlandı! Devlete 30 Binin Üzerinde Açıktan Personel Alınacak (Ortaöğretim, Önlisans, Lisans)

Kamu kurum ve kuruluşlarına on binlerce personel alımı yapılacak. Son günlerde art arda gelen ilanlar uzun süredir personel alımı haberi bekleyen adayların yüzünü güldürdü. 

Bugün yayımlanan Adalet Bakanlığı personel alımıyla birlikte 30 binin üzerinde kamu kamu personeli alımı için süreç başlamış oldu. Geçtiğimiz günlerde PTT,  Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'da personel alımı yapacağını açıklamıştı. Sağlık Personeli, Öğretmen, İnfaz ve Koruma Memuru, Muayene Memuru, Büro Personeli, Teknisyen, Tekniker, Mühendis, Subay, Astsubay, Uzman Erbaş, Sözleşmeli Er , Erbaş, Bilişim Personeli, Akademik Personel İlanları ve daha fazlası kpss cafe adresinde.

Adalet Bakanlığı ve CTE 14 Bin 504 Personel Alımı Yapacak 

Adalet Bakanlığı'nca bugün art arda yayımlanan ilanlar özellikle infaz koruma memuru, mübaşir ve zabıt katibi alımlarıyla ilgili aylardır müjdeli haber bekleyen adayların yüzünü güldürdü. 2016 KPSS puanlarıyla gerçekleşecek alımlara dair başvuru tarihleri, başvuru şartları ve diğer detaylara erişim sağlamak için lütfen TIKLAYIN.  

PTT 5 Bin Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

PTT'nin uzun süredir beklenen personel alımı duyurusu geçtiğimiz gün resmi internet sayfası vasıtasıyla yayımlanmıştı. PTT'nin KPSS şartsız personel alımı için başvuru işlemleri 21 Mayıs 2018 tarihine kadar ik.ptt.gov.tr adresinden online olarak yapılacak.Başvuru şartlarına ve detaylara göz atmak için TIKLAYIN.

Milli Eğitim Bakanlığı 5 Bin Sözleşmeli Öğretmen Alacak

Sözleşmeli Öğretmen alımları için MEB tarafından beklenen duyuru geçtiğimiz gün www.ikgm.meb.gov.tr adresi vasıtasıyla yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen alımı için detaylı bilgilendirmeye erişim sağlamak için lütfen TIKLAYIN.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 1750 Personel alımı Yapacak!

Alımlar Gümrük ve Muhafaza Memuru, Muayene Memuru, Büro Personeli gibi pozisyonlar için gerçekleşecek. Alımlara dair tüm detaylara erişim sağlamak için lütfen TIKLAYIN.


Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Yurt Personeli ve Sözleşmeli Personel Alımı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Personel alımı için başvurular internet üzerinden gerçekleşecek. Büro Personeli, Destek Personeli, Yurt Yönetim Personeli gibi pozisyonlarda gerçekleşecek alımlara dair detaylı bilgi için TIKLAYIN.

Milli Savunma Bakanlığı Subay Alımı

Milli Savunma Bakanlığı, Kara , Deniz ve Hava Kuvvetlerine Mühendis ve Öğretmen sınıfı subay alımı yapacak. Detaylı bilgilendirme www.msb.gov.tr adresinden öğrenilebiliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Personel Alımı

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü BESYO Mezunları arasından Spor Uzmanı ve Antrenör Alımı Yapacak. Detaylı bilgilendirmeye erişim için lütfen TIKLAYIN.

DİĞER TÜM İLANLARA GÖZ ATMAK İÇİN TIKLAYIN

PERSONEL ALIMLARIYLA İLGİLİ DETAYLI BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUNABİLECEĞİNİZ, SORU SORABİLECEĞİNİZ GRUBUMUZA KATILMAK İÇİN TIKLAYIN.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 18.05.2018 17:22
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Yorumlar
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Eldarado 33 dakika önce

Ya ne demesiniz ne de güzel alım yapıyor yok KPSS yok mülakat yok şu şartı zırt bırt birşeyler istiyor ne güzel tebrikler valla tebrikler

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Tunahan Altun 32 dakika önce

Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman olacak bilgisi olan var mı

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Mehmetcan 28 dakika önce

Bekçi alımı ne zmn :(

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