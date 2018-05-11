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Flaş: 2018 PÖH Alımını Bekleyen Adayları Üzen Gelişme !

500 bine yakın adayın büyük bir merakla beklediği polis özel harekat alımları hakkında üzen haber. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir programda yeni dönem polis alımlarına değindi.

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Flaş: 2018 PÖH Alımını Bekleyen Adayları Üzen Gelişme !

500 bine yakın adayın büyük bir merakla beklediği polis özel harekat alımları hakkında üzen haber. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir programda yeni dönem polis alımlarına değindi.

11 Mayıs 2018 Cuma 18:03
Flaş: 2018 PÖH Alımını Bekleyen Adayları Üzen Gelişme !

Polis Özel Harekat alımlarını bekleyen adayları üzen haber !!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün Polis Akademisi İlk Derece Amirlik 3.Dönem Mezuniyet Törenine katıldı ve burada önemli açıklamalarda bulundu. PAEM'den mezun olan komiser yardımcılarını tebrik een ve görevlerinde başarı dileyen Bakan Soylu, POMEM, PAEM ve PMYO polis alımlarına değindi ancak Polis Özel Harekat alımlarını bekleyen yüz binlerce adayı görmezden geldi.

Türkiye genelinde yüz binlere kadın ve erkek aday, yeni dönem özel harekat polisi alımlarını büyük bir heyecan ve merakla bekliyordu.  Biz de kaleme aldığımız haberlerimizde yeni dönem POMEM alımının özel harekat polisi olarak yapılması için çağrıda bulunmuş, ilanın binlerce aday tarafından beklendiğini belirtmiştik. Ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün yaptığı açıklamada yeni dönem POMEM alımının da üniversite mezunu adaylar arasından polis memuru olarka yapılacağını söyledi. 

2018'DE PÖH ALIMI OLACAK MI?

Bakan Soylu tüm polis alımlarına değindi ancak PÖH alımı hakkında bir açıklama yapmadı. Bu da PÖH alımlarının gecikeceğini gösteriyor. 2018'de PÖH alımının olup olmayacağı bilinmiyor. Ancak önümüzdeki aylarda gelmesi beklenen açıklama ile sürecin şekillenmesi bekleniyor.

ADAYLARIN TALEPLERİ

Öncelikle adaylar PÖH alımının bir an önce yayımlanmasını istiyor. Ancak Bakanlık PÖH adaylarını görmezden geliyor. Siz de aşağıdaki yorum kısmından tepkinizi ve taleplerinizi yazabilirsiniz.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Son Güncelleme: 11.05.2018 18:17
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Yorumlar
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Ebru 4 saat önce

Pöh alımı olmalı artık kesin bir açıklama yapılsın beklemek kadar kötü bir şey Yok herkes ona göre hareket eder

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Emre 4 saat önce

Pomem"den daha çok pöh isteniyor ve bunu göz ardı ediyorlar ya bekleyen o kadar pöh var pomem yerine pöh alınsın

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Burcu 4 saat önce

Lütfen lise mezunu pöh alımı olsun dört gözle bekliyoruz herkes çok istiyo çr bizleri mağdur etmeyin

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Ömer 4 saat önce

Lütfen yaa o kadar hazırlandık emek verdik olsun poh alımı yanlız kpss şartı olmasın şartlar geçen dönem alınan poh alimlari gibi olsun yapmayın bunu bu kadar gençlere hayalllerimizi yıkmayın bu kadar genç can vermeye hazır bu millet için birazcık şans vermeniz yeterli gerisini bu gençler halleder yeter o şansı bize verin

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Sait 4 saat önce

Sasirdikmi hayir

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Salim 4 saat önce

Oc lari nolacak isde almasin o c lari

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Akif 3 saat önce

Sacmalik bu pomem alimi olmustu zaten herkez poh beklerken tekrar duz polis aliniyor haksizlikbu bizde sandik basinda yaparuz haksizligi tum ozgur haklarimizla

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Kadir 3 saat önce

ALIŞTIK ARTIK NEZAMAN PÖH ADAYLARINA SEVİNDİREN GELİŞME GELDİKİ BARİ ALINIP ALINMAYACAĞINI AÇIKLASINLAR ARKADAŞLAR MESAJIMI OKUYAN HERKES İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA AÇIKLAMA YAPILMASINI TALEP ETSİN

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