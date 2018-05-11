Flaş: 2018 PÖH Alımını Bekleyen Adayları Üzen Gelişme !

Polis Özel Harekat alımlarını bekleyen adayları üzen haber !!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün Polis Akademisi İlk Derece Amirlik 3.Dönem Mezuniyet Törenine katıldı ve burada önemli açıklamalarda bulundu. PAEM'den mezun olan komiser yardımcılarını tebrik een ve görevlerinde başarı dileyen Bakan Soylu, POMEM, PAEM ve PMYO polis alımlarına değindi ancak Polis Özel Harekat alımlarını bekleyen yüz binlerce adayı görmezden geldi.

Türkiye genelinde yüz binlere kadın ve erkek aday, yeni dönem özel harekat polisi alımlarını büyük bir heyecan ve merakla bekliyordu. Biz de kaleme aldığımız haberlerimizde yeni dönem POMEM alımının özel harekat polisi olarak yapılması için çağrıda bulunmuş, ilanın binlerce aday tarafından beklendiğini belirtmiştik. Ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün yaptığı açıklamada yeni dönem POMEM alımının da üniversite mezunu adaylar arasından polis memuru olarka yapılacağını söyledi.

2018'DE PÖH ALIMI OLACAK MI?

Bakan Soylu tüm polis alımlarına değindi ancak PÖH alımı hakkında bir açıklama yapmadı. Bu da PÖH alımlarının gecikeceğini gösteriyor. 2018'de PÖH alımının olup olmayacağı bilinmiyor. Ancak önümüzdeki aylarda gelmesi beklenen açıklama ile sürecin şekillenmesi bekleniyor.

ADAYLARIN TALEPLERİ

Öncelikle adaylar PÖH alımının bir an önce yayımlanmasını istiyor. Ancak Bakanlık PÖH adaylarını görmezden geliyor. Siz de aşağıdaki yorum kısmından tepkinizi ve taleplerinizi yazabilirsiniz.

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