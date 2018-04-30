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ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü En Az Lise Mezunu İşçi Alacak

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün en az lise ve dengi okullardan mezun daimi işçi alımı yapacağına dair duyuru DPB'de yayımlandı.

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ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü En Az Lise Mezunu İşçi Alacak

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün en az lise ve dengi okullardan mezun daimi işçi alımı yapacağına dair duyuru DPB'de yayımlandı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 15:40
ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü En Az Lise Mezunu İşçi Alacak

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün en az lise ve dengi okullardan mezun eski hükümlü ve engelli sürekli işçi alımı yapacağına dair duyuru Devlet Personel Başkanlığı ve kurum internet sitesi üzerinden açıklandı. Yayımlanan duyuruda alıma dair şu ifadelere yer verildi :  "Teşekkülümüz Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğüne (Bandırma/BALIKESİR) eski hükümlü 2 daimi işçinin, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Altındağ Hizmet Merkezine 30.04.2018 tarih ve 10508 sayılı yazımız ile işgücü talebinde bulunulmuş olup söz konusu talebimizin 08.05.2018 tarihi itibarıyla yayımlanması istenilmiştir. Söz konusu eski hükümlü 2 daimi işçi için aranılan şartlar, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Altındağ Hizmet Merkezi tarafından, www.iskur.gov.tr internet sayfasında yayımlanacak olup isteklilerin söz konusu ilanı takip etmeleri gerekmektedir.

Teşekkülümüz Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne (Seyitgazi/ESKİŞEHİR) engelli 2 ve eski hükümlü 1 daimi işçinin, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Altındağ Hizmet Merkezine 30.04.2018 tarih ve 10508 sayılı yazımız ile işgücü talebinde bulunulmuş olup söz konusu talebimizin 08.05.2018 tarihi itibarıyla yayımlanması istenilmiştir. Söz konusu engelli 2, eski hükümlü 1 daimi işçi için aranılan şartlar, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Altındağ Hizmet Merkezi tarafından, www.iskur.gov.tr internet sayfasında yayımlanacak olup isteklilerin söz konusu ilanı takip etmeleri gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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