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Erdoğan'ın Söylediği 10 Bin Atamayı MEB Yapmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir programda bu yıl 10 bin atama yaptıklarını, 20 bin öğretmen daha alacaklarını söyledi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 bin aldık dediği atama MEB tarafından yapılmadı.

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Erdoğan'ın Söylediği 10 Bin Atamayı MEB Yapmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir programda bu yıl 10 bin atama yaptıklarını, 20 bin öğretmen daha alacaklarını söyledi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 bin aldık dediği atama MEB tarafından yapılmadı.

21 Haziran 2018 Perşembe 15:45
Erdoğan'ın Söylediği 10 Bin Atamayı MEB Yapmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki akşam katıldığı canlı yayın programında öğretmen atamalarına değindi.

Önceki akşam katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin konuları değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, atama bekleyen öğretmenlerin durumuna değindi ve yeni öğretmen alımları hakkında açıklamada bulundu.

Erdoğan, öğretmen atamaları ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Kadro bekleyen yok. Şu anda bizim bu yıl 20 bin öğretmen atamamız var. Bu 20 bin öğretmenin atamasını yapacağız. Şimdi bu kadro bekleyen filan bunların hepsi aldatmaca. Kılıçdaroğlu diyor ki 'Ben yüzbinlerce öğretmeni alacağım.' Nereye alıyorsun? Bunlar dürüst değil, samimi değil, yalan söylüyorlar. Bakın biz geldiğimizden beri 580 bin öğretmen aldık. Bizden önce böyle bir şey yok. Biz ihtiyaca göre alıyoruz. Yeri geliyor 40 bin öğretmen aldık yeri geldi 30 bin aldık, bu yıl 10 bin almıştık, 20 bin daha alacağız."

10 BİN ALIM YAPILMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasındaki 'Bu yıl 10 bin almıştık' kısmını MEB atamadı. Erdoğan geçtiğimiz yıl 10 bin ek atama açıklaması yapmıştı. "Öğretmenlere yönelik 10 bin kadro açıldı. Ağustos'tan sonra bir 10 bin daha ilave edilecek. Aynı şekilde işçiler ve taşeronlar konusunda sayın Başbakan'ın da ifade ettiği gibi talimatları verdim dedi, o süreci de yakından takip edeceğiz. " diyerek 2017 sonunda ek atama yapılacağını söyleyen Erdoğan'ın bu açıklamasını MEB duymadı ve ek 10 bin atama yapmadı.

NE OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ek 10 bin atama açıklamasını duymayan MEB'in bu hatasını düzeltmesi gerekmektedir.

Siz de aşağıda bulunan yorum kısmından bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yazabilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 21.06.2018 15:33
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Ek Atamaöğretmen AtamaAtamaSon Dakika
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