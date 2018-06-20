Erdoğan : İhtiyaca Göre Alıyoruz,  20 Bin Atama Yapacağız

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Seçim Özel Radyo programında gündemdeki konulara ve seçim vaatlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun atanamayan öğretmenler konusunda samimi olmadığını söyleyen Erdoğan, iktidara geldiklerinden bu yana 580 bin öğretmen alımı yapıldığını, alımların ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştiğini 20 bin öğretmen ataması daha yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kılıçdaroğlu diyor ki 'Ben yüzbinlerce öğretmeni alacağım.' Ya nereye alıyorsun? Bunlar dürüst değil, samimi değil, yalan söylüyorlar. Bakın biz geldiğimizden beri 580 bin öğretmen aldık. Bizden önce böyle bir şey yok ama bakın biz ihtiyaca göre alıyoruz. Yeri geliyor 40 bin öğretmen aldık, yeri geldi 30 bin aldık. Şimdi bu yıl da 10 bin almıştık, 20 bin daha alacağız." ifadelerini kullandı.

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