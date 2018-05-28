Erdoğan Canlı Yayında Açıkladı: 30 Bin Öğretmen Alımı Yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında atama bekleyen öğretmenlere müjdeli haberi verdi.

Show Tv canlı yayınına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme ilişkin flaş açıklamalarda bulunurken 30 bin öğretmen alımı olacak dedi. Erdoğan 'ın açıklamaları şu şekilde;

Bunlar bizim yabancı olduğumuz programlar değil. Geçmişten bu yana yaşıyoruz. Bu defa Ramazan ayına denk geldi. Fırsat buldukca fakir evlerine gitmeye çalışıyoruz. Toplu iftarlar yapıyoruz. Vatandaşlar önümüzü kesiyor. Bir vatandaşın kahve içelim demesi üzerine oradaki kafelerine girdik. Bala'da yaptığım ev ziyaretini unutamadım. Çok anlamlıydı.

Halkı ile bütünleşebilen bir Cumhurbaşkanı. Onlarda halkı ile bütünleşebilen bir Cumhurbaşkanı olarak görebiliyor. Siyaset tam bir cesaret işidir. Bunu göze alamayan bu işe girmesin. Biz 81 vilayetin hepsini de defalarca dolaştık. Muhalefetin bugüne kadar böyle bir şeyi olmadı. O Bağlum'daki ziyaretimize bazı arkadaşlar şöyle, böyle dediler. Yok öyle bir şey vatandaş bağrına basıyor.

Gelecekte parlamento sayısı birçok şeyi belirleyecek. Parlamentodan kabineye alınacak arkadaşlar sebebiyle o sayı azalıyor. Parlamentodan istifade edilerek kabineye bakan alınırsa onu kaybediyorsanız. Ağırlıklı olarak kabineyi dışarıdan oluşturacaksınız. Parlamentodaki sayı çok önemli. Güçlü meclis diyorsak, ikinci slogan güçlü hükümet. Öyle diyorsak hüçlü hükümeti güçlü meclisle oluşturacaksınız. Sayı çok önemli. Halkıma rica ediyorum güçlü cumhurbaşkanı istiyorsanız güçlü meclise ihtiyacımız var. Cumhur İttifakı'nı güçlü kılmamız lazım.

GÜÇLÜ PARLAMENTO

Cumhurbaşkanı sadece kararname çıkarabilir. Kararnameyle herşeyi çözemiyorsunuz kanun gerekli. Güçlü parlamento aritmetiği içinde yasal düzenlemeleri rahat yapalım. Herşeyden önce 300'ün üzerinde, bıçak sırtı değil öyle bir rakamı yakalaması lazım. Cumhur İttifakı'mız şuana kadar iyi yürüdü. İsimler açıklanamaz. Kaç kişiden oluşan bir kabine oluşacak bunun üzerinde çalışıyoruz. Yardımcı Bakanlar olacak. Yardımcı Bakanların dışında biz yeni sistemde ofis sistemini de oluşturuyoruz. Çok daha farklı birimleri bu sistemde olacak. Görünmeyen ama direk olarak Cumhurbaşkanıyla ilişkili birimler olacak.

Başkan Yardımcısı sayısı hedef bir yada iki. Bunun ilk etabı. Eski yada yeni isimler olabilir bu biraz parlamentonun durumuna bağlı.

ÖĞRETMEN ATAMASI

CHP'nin öğretmen ataması vaadinin hatırlatılması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihtiyaca göre öğretmen alımı olduğu ve bugüne kadar yüz binlerce öğretmen ataması yaptıklarını duyurdu. Bunun yanı sıra Erdoğan 30 bin öğretmen alımı yapacağız dedi.

Ancak Erdoğan, bu 30 binlik alımın nasıl olacağını söylemedi. 20 bin alım için mülakatlar yapıldı sonuçlar bekleniyor. Buna göre Seçim sonrasında ek 10 bin atama olması bekleniyor.

Siz de atama hakkındaki düşüncelerinizi, atama beklediğiniz branşları aşağıdaki yorum kısmından yazabilirsiniz.

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