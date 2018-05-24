Erdoğan 4 Bin Memur Alınacak Dedi-İşte Başvuru Şartları

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son dakika açıklamasında 4 bin ASDEP personeli alımı yapılacağını söyledi. Erdoğan'ın verdiği bu müjdenin ardından memur adayları, ASDEP personeli alımı başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak geçtiğimiz yıl yapılan ASDEP alımlarındaki şartları araştırdık ve haberimizde bu şartlara yer verdik.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI

AK Partinin bugün yayımlanan seçim beyannamesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na Aile Sosyal Destek Programı kapsamında 4 bin personel daha alınacağı bildirildi. Personel alımı bildiride şu şekilde yer aldı:

"Programla, hizmetlerin tüm ihtiyaç grupları için ulaşılabilir olması, sosyal hizmete ihtiyacı olan bireylerin öncelikle yaşadıkları ortamda kendilerine yeterli hale gelmesi, sosyal hizmet ve yardıma ihtiyaç duyan aileye yerinde, etkili ve yaygın bir hizmet sağlanacaktır. Şu ana kadar 3.000 ASDEP personeli istihdam edilmiştir. Önümüzdeki dönemde 4.000 personelin daha istihdam edilmesi, mevzuat altyapısının ve belli bir aşamaya gelinen bilgi işlem altyapısının tamamlanmasıyla Programın ülke çapında etkin bir şekilde uygulanması sağlanacaktır."

BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK?

Geçtiğimiz yıl yapılan ASDEP personeli alımlarında aşağıdaki şartlar aranmıştı:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamusal haklardan mahrum olmamak,

Adli sicil kaydı olmaması,

Türkiye'nin her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli olmayan,

Atanacağı görevi yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu olmaması.

Erkek adaylar için zorunlu askerlik hizmetini yapmış, muaf ya da en az 1 yıl tecilli olması,

Üniversitelerin Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak.

KPSS 'den en az 60 almış olmak

NOT: Geçtiğimiz yıl yapılan alımların ardından herhangi bir yönetmelik değişikliği yapılmadı. Siz de aşağıda bulunan yoorum kısmından başvuru şartları hakkındaki taleplerinizi yazabilir, diğer adaylarla bilgi alış verişi yapabilirsiniz.

İLANLAR NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Geçtiğimiz yıl ASDEP personeli alımları Mayıs-Haziran döneminde yapılmıştı. Ancak bu yıl erken seçim kararının alınması nedeniyle süreç belirsizleşti. Önümüzdeki günlerde gelecek yeni açıklama ile sürecin netleşmesi bekleniyor.

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