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Erdoğan 4 Bin Memur Alınacak Dedi-İşte Başvuru Şartları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 bin ASDEP personeli alımı için müjdeyi bugün kamuoyuna duyurdu. Seçim öncesi gelen müjdenin ardından memur adayları ilanın ne zaman yayımlanacağını ve başvuru şartlarının ne olacağını araştırmaya başladı.

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Erdoğan 4 Bin Memur Alınacak Dedi-İşte Başvuru Şartları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 bin ASDEP personeli alımı için müjdeyi bugün kamuoyuna duyurdu. Seçim öncesi gelen müjdenin ardından memur adayları ilanın ne zaman yayımlanacağını ve başvuru şartlarının ne olacağını araştırmaya başladı.

24 Mayıs 2018 Perşembe 17:15
Erdoğan 4 Bin Memur Alınacak Dedi-İşte Başvuru Şartları

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son dakika açıklamasında 4 bin ASDEP personeli alımı yapılacağını söyledi. Erdoğan'ın verdiği bu müjdenin ardından memur adayları, ASDEP personeli alımı başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak geçtiğimiz yıl yapılan ASDEP alımlarındaki şartları araştırdık ve haberimizde bu şartlara yer verdik.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI

AK Partinin bugün yayımlanan seçim beyannamesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na Aile Sosyal Destek Programı kapsamında 4 bin personel daha alınacağı bildirildi. Personel alımı bildiride şu şekilde yer aldı:

"Programla, hizmetlerin tüm ihtiyaç grupları için ulaşılabilir olması, sosyal hizmete ihtiyacı olan bireylerin öncelikle yaşadıkları ortamda kendilerine yeterli hale gelmesi, sosyal hizmet ve yardıma ihtiyaç duyan aileye yerinde, etkili ve yaygın bir hizmet sağlanacaktır. Şu ana kadar 3.000 ASDEP personeli istihdam edilmiştir. Önümüzdeki dönemde 4.000 personelin daha istihdam edilmesi, mevzuat altyapısının ve belli bir aşamaya gelinen bilgi işlem altyapısının tamamlanmasıyla Programın ülke çapında etkin bir şekilde uygulanması sağlanacaktır."

BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK?

Geçtiğimiz yıl yapılan ASDEP personeli alımlarında aşağıdaki şartlar aranmıştı:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Kamusal haklardan mahrum olmamak,
  • Adli sicil kaydı olmaması,
  • Türkiye'nin her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli olmayan,
  • Atanacağı görevi yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu olmaması. 
  • Erkek adaylar için zorunlu askerlik hizmetini yapmış, muaf ya da en az 1 yıl tecilli olması,
  • Üniversitelerin Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak.
  • KPSS 'den en az 60 almış olmak

NOT: Geçtiğimiz yıl yapılan alımların ardından herhangi bir yönetmelik değişikliği yapılmadı. Siz de aşağıda bulunan yoorum kısmından başvuru şartları hakkındaki taleplerinizi yazabilir, diğer adaylarla bilgi alış verişi yapabilirsiniz.

İLANLAR NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Geçtiğimiz yıl ASDEP personeli alımları Mayıs-Haziran döneminde yapılmıştı. Ancak bu yıl erken seçim kararının alınması nedeniyle süreç belirsizleşti. Önümüzdeki günlerde gelecek yeni açıklama ile sürecin netleşmesi bekleniyor.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Az Önce Açıklandı ! 4 Bin Personel Daha Alınacak!
Az Önce Açıklandı ! 4 Bin Personel Daha Alınacak!
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Yorumlar
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Zzzz 4 saat önce

Şerefsizlik bu askerliği yapmış yada en az 1 yıl tecil 7 8 ay daha tecilim var başvuramayacakmıyım yani sizin kriter anlayışınıza sıçayım artık nerden sayı azaltacağınızı bilmiyorsunuz.

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Bahar 4 saat önce

Lojistik bolumu alınabilir mi

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Derya 4 saat önce

Bölümler çok sınırlı İİBF mezunları içinde yer açılsa normal asdep in memur Kadrolarına İİBF mezunlarındada alım yapılabilir dıye düşünüyorum

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Derya 4 saat önce

Bölümler çok sınırlı İİBF mezunları içinde yer açılsa normal asdep in memur Kadrolarına İİBF mezunlarındada alım yapılabilir dıye düşünüyorum

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Fatih 4 saat önce

Lise olmuyormu

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Ayça 4 saat önce

Lise çocuk gelişimi ve eğitimi veya adalet önlisans programların birinden başvuru yapabiliyormuyuz?

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Pdr 4 saat önce

2017 kpss yi de gecerli sayarlar insAllah. Merkezi atama diye sadece 2016 yi baz almasinlarrr

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