En Düşük KPSS Puanıyla Atanan Bölümler

ÖSYM tarafında bazı kamu kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonları için merkezi yerleştirme işlemleri yıllardır yapılmaktadır. Merkezi yerleştirme işlemlerinde açılan kadro ve pozisyonlar için çeşitli nitelik kodlarına göre atama yapılmaktadır. Kadro ve pozisyonlar için belirlenen nitelik kodlarının büyük bölümü mezun olunması gereken bölümü ifade etmektedir. Örneğin, merkezi yerleştirmelerde bir kadronun yanında 4421 nitelik kodunun yer alıyor olması, bu kadroya iktisat bölümü mezunlarının başvuru yapabileceğini göstermektedir. Mezuniyete göre bölüm şartı koşulan KPSS merkezi yerleştirme işlemlerinde sonuçların açıklanmasıyla birlikte atama taban puanları da belli olmaktadır. Biz de bu puanlar üzerinden en düşük puanla atanan bölümler nelerdir? Sorusunun cevabını yazımız içerisinde vermek istedik. Bakalım hangi bölüm mezunları en düşük KPSS puanıyla atanmaktadır?

KPSS Atama Taban Puanı Ne Demektir?

Bazı kamu kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına merkezi yerleştirme tercih işlemleri bittikten yaklaşık bir hafta sonra sonuçlar açıklanmaktadır. Bu sonuçlara göre belirlenen kadro ve pozisyonların kaldıkları en düşük ve en büyük puanlar açıklanmaktadır. Örneğin, İçişleri Bakanlığının Ankara merkez kadrosuna 5 kişilik açılan memur kadrosu için en büyük puanla yerleşen aday ile en düşük puanla yerleşen adayın puanları açıklanmaktadır. Bu şekilde açıklanan sonuçlara göre en düşük puan, o kadroya ait atama taban puanı ifade etmektedir. Atama taban puanları sayesinde hangi bölüm mezunlarının kaç puanla atanabildikleri ortaya çıkmaktadır.

En Düşük Puanla Atanan Bölümler

Yukarıdaki açıklamalardan sonra kafanızdaki bazı sorular açıklık kazanmaya başlamıştır. KPSS merkezi yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra 52 puanla memur oldu, 60 puanla memur oldu gibi haberlerle sıklıkla karşılaşırız. Bu türden haberler, sistemin nasıl çalıştığını tam olarak bilmeyen insanların kafasında yanlış bilgiler oluşmasına sebep olmaktadır. Bu haberlerden dolayı mezun olduğu bölümün atama taban puanı 87'de kalan bir adaya, 60 puanla memur olunuyormuş gibi yanlış ifadeler kullanılabilmektedir. Oysa her bölümün kpss atama taban puanı çok düşük puanda kalmamaktadır. Ekseriyetle çok az sayıda bölümün puanı düşük kalmaktadır. Bu tür haberlerin her atama sonrası yapılıyor olması tamamen daha fazla tıklanma almak içindir. Son yıllarda atama sayılarının yıldan yıla düştüğü merkezi yerleştirmeler için böylesine haberlere halen yer veriliyor olması click bait olmanın ötesine geçmemektedir. Bu konulara değindikten sonra en düşük puanla atanan bölümlerin neler olduğuna bakalım: