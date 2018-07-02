En Az Lise Mezunu Memur Alımına Yeterli Başvuru Olmadı-Düşük KPSS'liler Tepkili

Adalet Bakanlığı Zabıt Katibi ve İcra katibi alımlarına yeteri kadar aday başvuru yapmadı.

Mayıs ayında ilan yayımlayan Adalet Bakanlığı, CTE ve kendi bünyesine 10 binden fazla memur alımı yapacağını duyurdu. Haziran ayının ilk günlerine kadar alınan başvurular için on binlerce aday müracaatını yaptı. Ancak 70 KPSS puan şartı nedeniyle on binlerce aday da başvuru yapamadı.

KPSS'Sİ DÜŞÜK OLAN ADAYLARIN TEPKİSİ

Özellikle icra ile zabıt katipliğinde başvuru sorunu yaşandı. Hemen hemen bütün adalet komisyonları, mülakata çağıracak yeterli sayıyı tamamlayamadı. Örnek olarak bakacak olursak Manisa Adalet Komisyonu 5 adet icra katibi alımı yapıyordu. 5 personel alımı için 20 katı aday, yani 100 kişi KPSS puan sırasına göre mülakata çağrılacaktı. Ancak yeterli başvuru olmaması nedeniyle komisyon sadece 17 kişiyi klavye mülakatına çağırdı.Bunun yanı sıra Ankara komisyonu 100 icra katibi alımı yapıyor. Bu sayı için mülakata 2000 kişinin çağrılması gerekiyor. Ancak 70 KPSS şatı nedeniyle 716 kişi mülakata çağrıldı. Ankara Batı Adalet Komisyonu ise 12 personel alımı için 240 kişiyi çağıracaktı. Ancak sadece 80 kişi başvuru yaptı.

Liyakatlı personel alımı için 20 katı kadar aday müakata çağrılırken başvurularda 70 KPSS şartı olması hem başvuru sayısının az olmasına, hem de KPSS'den düşük alan adayları mağdur etmesine neden olmuştur.

Öte yandan 14 İKM alımı yapacak Batı Adalet Komisyonu 140 kişiyi mülakatlara alacaktı. Ancak 96 kişi başvuru yaptı.

DANIŞTAY YÖNETMELİK DEĞİŞTİRDİ ANCAK SONRA VAZGEÇTİ

Danıştay Başkanlığı, geçtiğimiz yıl yönetmelik değiştirdi ve zabıt katibi alımına başvuru yapan herkesin KPSS puan sınırına bakılmadan uygulama sınavına alınacağını duyurmuştu. Ancak daha sonra yapılan açıklamada bu uygulamadan vazgeçilmişti.

NE YAPILMALI?

Bilgisayar sertifikası olmasına ve 10 parmak klavye kullanmasına rağmen 68-69 KPSS puanı olan adaylar bu ilanlara başvuru yapamıyor. Bu konuda bir düzenleme yapılması gerekiyor. Aksi halde düşük KPSS'li adaylar daha da mağdur edilecek ve alımlarda yeterli liyakat sağlanamayabilecek.

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