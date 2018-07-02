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En Az Lise Mezunu Memur Alımına Yeterli Başvuru Olmadı-Düşük KPSS'liler Tepkili

KPSS'den düşük alan adayları üzen gelişmeler son günlerde yaşanmaya devam ediyor. Adalet Bakanlığı ile CTE alımlarında mağdur edilen adaylar çözüm istiyor.

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En Az Lise Mezunu Memur Alımına Yeterli Başvuru Olmadı-Düşük KPSS'liler Tepkili

KPSS'den düşük alan adayları üzen gelişmeler son günlerde yaşanmaya devam ediyor. Adalet Bakanlığı ile CTE alımlarında mağdur edilen adaylar çözüm istiyor.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 20:44
En Az Lise Mezunu Memur Alımına Yeterli Başvuru Olmadı-Düşük KPSS'liler Tepkili

Adalet Bakanlığı Zabıt Katibi ve İcra katibi alımlarına yeteri kadar aday başvuru yapmadı.

Mayıs ayında ilan yayımlayan  Adalet Bakanlığı, CTE ve kendi bünyesine 10 binden fazla memur alımı yapacağını duyurdu. Haziran ayının ilk günlerine kadar alınan başvurular için on binlerce aday müracaatını yaptı. Ancak 70 KPSS puan şartı nedeniyle on binlerce aday da başvuru yapamadı.

KPSS'Sİ DÜŞÜK OLAN ADAYLARIN TEPKİSİ

Özellikle icra ile zabıt katipliğinde başvuru sorunu yaşandı. Hemen hemen bütün adalet komisyonları, mülakata çağıracak yeterli sayıyı tamamlayamadı. Örnek olarak bakacak olursak Manisa Adalet Komisyonu 5 adet icra katibi alımı yapıyordu. 5 personel alımı için 20 katı aday, yani 100 kişi KPSS puan sırasına göre mülakata çağrılacaktı. Ancak yeterli başvuru olmaması nedeniyle komisyon sadece 17 kişiyi klavye mülakatına çağırdı.Bunun yanı sıra Ankara komisyonu 100 icra katibi alımı yapıyor. Bu sayı için mülakata 2000 kişinin çağrılması gerekiyor. Ancak 70 KPSS şatı nedeniyle 716 kişi mülakata çağrıldı. Ankara Batı Adalet Komisyonu ise 12 personel alımı için 240 kişiyi çağıracaktı. Ancak sadece 80 kişi başvuru yaptı.

Liyakatlı personel alımı için 20 katı kadar aday müakata çağrılırken başvurularda 70 KPSS şartı olması hem başvuru sayısının az olmasına, hem de KPSS'den düşük alan adayları mağdur etmesine neden olmuştur.

Öte yandan 14 İKM alımı yapacak Batı Adalet Komisyonu 140 kişiyi mülakatlara alacaktı. Ancak 96 kişi başvuru yaptı.

DANIŞTAY YÖNETMELİK DEĞİŞTİRDİ ANCAK SONRA VAZGEÇTİ

Danıştay Başkanlığı, geçtiğimiz yıl yönetmelik değiştirdi ve zabıt katibi alımına başvuru yapan herkesin KPSS puan sınırına bakılmadan uygulama sınavına alınacağını duyurmuştu. Ancak daha sonra yapılan açıklamada bu uygulamadan vazgeçilmişti.

NE YAPILMALI?

Bilgisayar sertifikası olmasına ve 10 parmak klavye kullanmasına rağmen 68-69 KPSS puanı olan adaylar bu ilanlara başvuru yapamıyor. Bu konuda bir düzenleme yapılması gerekiyor. Aksi halde düşük KPSS'li adaylar daha da mağdur edilecek ve alımlarda yeterli liyakat sağlanamayabilecek.

Siz de aşağıda bulunan yorum kısmından bu konu hakkındaki düşünce ve taleplerinizi yazabilirsiniz.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Nesim 2 saat önce

KPSS puanının düşürülmesi yani 70 altı olması en hayırlısı olacaktır diye düşünüyorum

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Deli hüso 2 saat önce

Yor um

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Serdar 2 saat önce

Kpss puani dusşun artk .

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Fatih kuzu 2 saat önce

60 yapılsın puan asgarisi budur zaten o kadar alım oldu saolsun bakanlıklardan ama 70 ve üzeri kalmadı artık milletin yüzü gülsün 60 a düşürülsün

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Sinem 2 saat önce

Sadece bir sehire tercih hakkinin olmasi gercekten cok sacma ben puanimla tercih ettgim sehirde siralaamaya giremedim istedgim memeleketime de basvuru yapamadim eger suan birden fazla sehire tercih hakki olsaydi bu sorunla karsilasilmis olmazdi puani yetmeyenlerin yani sira puani olup ta mulakata cagirilmamis olanlar var gercekten yazik emege

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Hicran 2 saat önce

Kpss puanı düşurulsun en az 65 olsun

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Beytullah 2 saat önce

Yaş sınırı kalksın 78 puanla başvuru yapamıyorum

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Emre can 2 saat önce

70 altına düşülmesi bir kaostur oldu olacak herkesi direk memur yapsınlar

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