En Az Lise Mezunu 2 Bin 500 Yeni Polis Alınacak (Adaylar Başvuru Duyurusu Bekliyor)

Polis Akademisi Başkanlığı'nın 2018 PMYO duyurusu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Polis Akademisi Başkanlığı'nca daha önce yapılan duyuruyu siz değerli ziyaretçilerimizle paylaşmış, ilgili duyuruda yer alan 2018 YKS'den sonra ön başvuru süreci ve şartlara dair detayların açıklanacağını hatırlatmıştık.

30 Haziran ile 1 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleşen YKS'nin ardından hayatını kahraman polis teşkilatımıza adamak isteyen değerli gençlerimiz Polis Akademisi Başkanlığı'ndan 2500 kişilik öğrenci alımının gerçekleştirileceği duyurulan 2018 PMYO duyurusunu beklemeye başladılar. Polis Akademisi Başkanlığı'nın gençler tarafından beklenen müjdeye kayıtsız kalmaması, ön başvuru süreci ve başvuru şartlarına ilişkin yeni bir duyuru yayımlaması bekleniyor.

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Son duyuruya aşağıdan göz atabilirsiniz :

2018 PMYO Sınav Duyurusu

25 Mayıs 2018

Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Yüksek Okullarında eğitilmek üzere En az lise ve dengi okul mezunu adaylardan toplam 2.500 öğrenci adayı alınacaktır. Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin esaslar 30.06.2018 tarihinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonrası Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden ilan edilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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