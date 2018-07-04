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En Az Lise Mezunu 2 Bin 500 Yeni Polis Alınacak (Adaylar Başvuru Duyurusu Bekliyor)

Polis Akademisi Başkanlığı'nın 2018 PMYO duyurusu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Polis Akademisi Başkanlığı'nca daha önce yapılan duyuruyu siz değerli ziyaretçilerimizle paylaşmış, ilgili duyuruda yer alan 2018 YKS'den sonra ön başvuru süreci ve şartlara dair detayların açıklanacağını hatırlatmıştık.

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En Az Lise Mezunu 2 Bin 500 Yeni Polis Alınacak (Adaylar Başvuru Duyurusu Bekliyor)

Polis Akademisi Başkanlığı'nın 2018 PMYO duyurusu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Polis Akademisi Başkanlığı'nca daha önce yapılan duyuruyu siz değerli ziyaretçilerimizle paylaşmış, ilgili duyuruda yer alan 2018 YKS'den sonra ön başvuru süreci ve şartlara dair detayların açıklanacağını hatırlatmıştık.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 19:18
En Az Lise Mezunu 2 Bin 500 Yeni Polis Alınacak (Adaylar Başvuru Duyurusu Bekliyor)

Polis Akademisi Başkanlığı'nın 2018 PMYO duyurusu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Polis Akademisi Başkanlığı'nca daha önce yapılan duyuruyu siz değerli ziyaretçilerimizle paylaşmış, ilgili duyuruda yer alan 2018 YKS'den sonra ön başvuru süreci ve şartlara dair detayların açıklanacağını hatırlatmıştık.

30 Haziran ile 1 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleşen YKS'nin ardından hayatını kahraman polis teşkilatımıza adamak isteyen değerli gençlerimiz Polis Akademisi Başkanlığı'ndan 2500 kişilik öğrenci alımının gerçekleştirileceği duyurulan 2018 PMYO duyurusunu beklemeye başladılar. Polis Akademisi Başkanlığı'nın gençler tarafından beklenen müjdeye kayıtsız kalmaması, ön başvuru süreci ve başvuru şartlarına ilişkin yeni bir duyuru yayımlaması bekleniyor.

ASKER ALIMLARI, POLİS ALIMLARI, ÖZEL SEKTÖR VE KAMU İŞ HABERLERİ VE ÇOK DAHA FAZLASINI TAKİP ETMEK, KADIN-ERKEK ADAYLARLA TANIŞARAK BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUNMAK İÇİN TIKLAYIN.

 Son duyuruya aşağıdan göz atabilirsiniz : 

2018 PMYO Sınav Duyurusu
  25 Mayıs 2018

Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Yüksek Okullarında eğitilmek üzere En az lise ve dengi okul mezunu adaylardan toplam 2.500 öğrenci adayı alınacaktır. Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin esaslar 30.06.2018 tarihinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonrası Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden ilan edilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
PolisPolis Alımları2018 Pmyo
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