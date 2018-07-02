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En Az Lise Mezunu 2 Bin 500 Polis Alınacak (2018 PMYO için Geri Sayım Başladı)

Polis Akademisi Başkanlığı'nının 2018 Polis Meslek Yüksek Okullarında eğitilmek üzere gerçekleştireceği en az lise mezunu 2 bin 500 polis adayı öğrenci alımı için duyurunun kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

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En Az Lise Mezunu 2 Bin 500 Polis Alınacak (2018 PMYO için Geri Sayım Başladı)

Polis Akademisi Başkanlığı'nının 2018 Polis Meslek Yüksek Okullarında eğitilmek üzere gerçekleştireceği en az lise mezunu 2 bin 500 polis adayı öğrenci alımı için duyurunun kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:19
En Az Lise Mezunu 2 Bin 500 Polis Alınacak (2018 PMYO için Geri Sayım Başladı)

Polis Akademisi Başkanlığı'nının 2018 Polis Meslek Yüksek Okullarında eğitilmek üzere gerçekleştireceği en az lise mezunu 2 bin 500 polis adayı öğrenci alımı için duyurunun kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

 25 Mayıs 2018 tarihinde yapılan PMYO duyurusunda, Akademiye bağlı Polis Meslek Yüksekokulları'na 2 bin 500 öğrenci adayı alınacağı belirtilmiş, ön başvuru süreci ve sınava ilişkin detayların 30 Haziran ile 1 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşecek YKS sonrası ilan edileceği belirtilmişti. Hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın tüm oturumlarının tamamlanmasının ardından adaylar Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak yeni PMYO duyurusuna odaklanmış durumdalar. 

YKS Sonuçlarından Sonra Mı Yapılacak?

PMYO ile ilgili duyurunun YKS sonuçlarından sonra da gelmesi mümkün. ÖSYM sınav takvimine göre Yükseköğretim Kururumları Sınavı'na ilişkin sonuçlar 31 Temmuz 2018 tarihinde açıklanacak. 

Özel Sektör personel alımları, kamuya alımlar, polis, güvenlik ,askeri personelı alımı ve daha fazlasıyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip etmek için grubumuza katılabişlirsiniz.

Katılım için TIKLAYIN.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 02.07.2018 11:28
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2 saat önce

Kpss hemsire atamalari kac 2018de

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Selma 2 saat önce

Puanları düşürün de girelim ya

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cumali 1 saat önce

Polis alimi ne zaman olacak insAllah amin

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