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EGM'ye En Az İlkokul Mezunu KPSS'siz Yeni Bekçi Alımında Flaş Gelişme !

Bekçi alımı için adayların uzun süredir bekleyişleri devam ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, birçok İlin Valisi ile görüştü ve güvenlik görevlisi eksikleri hakkında bilgi aldı.

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EGM'ye En Az İlkokul Mezunu KPSS'siz Yeni Bekçi Alımında Flaş Gelişme !

Bekçi alımı için adayların uzun süredir bekleyişleri devam ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, birçok İlin Valisi ile görüştü ve güvenlik görevlisi eksikleri hakkında bilgi aldı.

24 Nisan 2018 Salı 17:19
EGM'ye En Az İlkokul Mezunu KPSS'siz Yeni Bekçi Alımında Flaş Gelişme !

KPSS şartsız ve en az ilkokul mezunu adaylar arasından yapılacak bekçi alımında flaş gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz hafta katıldığı Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümü toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni bekçi alımına ilişkin önemli bilgiler verdi. KHK'larla Emniyet Genel Müdürlüğüne 7 bin kadro ihdası olduğunu belirten Bakan Soylu, 10 bin kişilik kadronun daha ihdas edildiğini söyledi ve birçok İl'e 17 bin bekçi alımı yapacaklarını duyurdu. 

İLK ETAPTA 6 BİN 500 KİŞİ ALINACAK

Bakan Soylu konu ile iligli geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada ilk etapta 6 bin 500 bekçinin alınacağını söyledi. Tekirdağ'a 170, Edirne'ye 90, Kırklareli'ne de 70 bekçi alımı yapılacağını söyleyen Bakan Soylu, diğer iller için de alım olacak dedi.

ALIMLARIN BU İLLERE YAPILMASI BEKLENİYOR

Bakan Soylu, son günlerde İlletin Valilerini toplayarak güvenlik toplantıları yapmaya başladı. Yapılan toplantıda yeni dönem bekçi alımlarının da konuşulduğu belirtildi. Yapılan toplantılara şu İllerİn valilieri katıldı:  Ağrı, Ardahan, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Van, Diyarbakır, Siirt, Kilis, Bitlis, Bingöl, Osmaniye, Tunceli, Hatay, Batman, Gaziantep, Muş, Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Elazığ, Adıyaman.

Bu İllerin Valilerinin güvenlik açıklarını Bakan Soylu'ya aktardığı ve yeni bekçi alımının bu illere yapılabileceği belirtiliyor.

AŞAĞIDA BULUNAN YORUM KISMINDAN ALIM YAPILMASINI İSTEDİĞİNİZ İLİ YAZABİLİR, TALEPLERİNİZİ PAYLAŞABİLİR VE BEKÇİ ALIMINI BEKLEYEN DİĞER ADAYLARLA BİLGİ ALIŞ VERİŞİ YAPABİLİRSİNİZ.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Son Güncelleme: 24.04.2018 17:34
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Aday 3 saat önce

Askerlik şartı kaldırılsın lütfen

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gökhan 3 saat önce

İstanbul yok sanırım

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Ela 3 saat önce

KADIN ALIM DİYORUZ KADINNNN

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Hasan hüseyin 3 saat önce

Sayın bakanım ege bölgesinede istiyoruz lütfen bizde ekmek yiyelim afyonkarahisar

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İlhan altan 3 saat önce

Sabırsızlık la bekçi alımını bekliyoruz inşAllah batmana da alım olacak

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ünal MARAL 3 saat önce

sayın Bakanım eski hükümlü ye hiç birşey yok 3 yıldır iş bulamıyoruz ..Bekci alımına eski hukumlulerde başvura bilir mi?

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Nihat 3 saat önce

Diyarbakır’a alımlar olsun sayın bakanım

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aydin 3 saat önce

Yaş esnetilmeli 35

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