EGM'ye En Az İlkokul Mezunu KPSS'siz Yeni Bekçi Alımında Flaş Gelişme !

KPSS şartsız ve en az ilkokul mezunu adaylar arasından yapılacak bekçi alımında flaş gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz hafta katıldığı Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümü toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni bekçi alımına ilişkin önemli bilgiler verdi. KHK'larla Emniyet Genel Müdürlüğüne 7 bin kadro ihdası olduğunu belirten Bakan Soylu, 10 bin kişilik kadronun daha ihdas edildiğini söyledi ve birçok İl'e 17 bin bekçi alımı yapacaklarını duyurdu.

İLK ETAPTA 6 BİN 500 KİŞİ ALINACAK

Bakan Soylu konu ile iligli geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada ilk etapta 6 bin 500 bekçinin alınacağını söyledi. Tekirdağ'a 170, Edirne'ye 90, Kırklareli'ne de 70 bekçi alımı yapılacağını söyleyen Bakan Soylu, diğer iller için de alım olacak dedi.

ALIMLARIN BU İLLERE YAPILMASI BEKLENİYOR

Bakan Soylu, son günlerde İlletin Valilerini toplayarak güvenlik toplantıları yapmaya başladı. Yapılan toplantıda yeni dönem bekçi alımlarının da konuşulduğu belirtildi. Yapılan toplantılara şu İllerİn valilieri katıldı: Ağrı, Ardahan, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Van, Diyarbakır, Siirt, Kilis, Bitlis, Bingöl, Osmaniye, Tunceli, Hatay, Batman, Gaziantep, Muş, Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Elazığ, Adıyaman.

Bu İllerin Valilerinin güvenlik açıklarını Bakan Soylu'ya aktardığı ve yeni bekçi alımının bu illere yapılabileceği belirtiliyor.

AŞAĞIDA BULUNAN YORUM KISMINDAN ALIM YAPILMASINI İSTEDİĞİNİZ İLİ YAZABİLİR, TALEPLERİNİZİ PAYLAŞABİLİR VE BEKÇİ ALIMINI BEKLEYEN DİĞER ADAYLARLA BİLGİ ALIŞ VERİŞİ YAPABİLİRSİNİZ.

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İlanın yayımlanma tarihi henüz net değil. Ancak Mayıs ayında net bir bilginin gelmesi bekleniyor. İlan yayımlandığı anda haberdar olmak için;

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