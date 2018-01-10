EGM Kadrolu Personel Alacak Başvuru Şartları, Gerekli Belgeler (12 Ocak Son Gün)

EGM Kadrolu Personel Alacak Başvuruları Sona Eriyor (2017 12. Dönem)

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne alınacak kadrolu personel alımı (2017 12. dönem) için başvuru sürecinde sona gelindi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden geçtiğimiz yıl sonunda yapılan duyuruda Bakanlığın 2017 12. dönem kapsamında kadrolu hizmetli alımı yapacağı, söz konusu alımlar için gerçekleştirilecek sınavlara başvuruların 12 Ocak 2018 tarihine kadar süreceği belirtilmişti.

Van, Şırnak, Tunceli, Hakkari, Diyarbakır, Bayburt illeri için gerçekleştirilecek alımlara başvuruda bulunacak adayların en az lise ve dengi okullardan mezun olması, 2016 KPSS'ye girmiş olması ve ilgili sınavdan en az 70 puan almış olması (KPSS P94) gerekiyor. Başvurular alım gerçekleştirilecek İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüklerine şahsen başvuru şeklinde gerçekleşecek.

Adaylardan başvuru sırasında kimlik belgesi, son altı ay içerisinde çekilmiş 2 vesikalık fotoğraf, diploma ve KPSS sonuç belgesinin aslı ya da internet çıktısı istenecek. Başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgilendirme için lütfen aşağıdaki başvuru kılavuzuna göz atınız. EGM Kadrolu Hizmetli Alımı Başvuru Kılavuzu için TIKLAYINIZ.

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