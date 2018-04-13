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EGM Kadrolu Memur Alımı Sonuçları Açıklandı-KPSS 66 ile Alım Oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü en az lise mezunu kadrolu memur alımı başvuru sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlarda KPSS taban-*tavan puanı da adaylara duyuruldu.

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EGM Kadrolu Memur Alımı Sonuçları Açıklandı-KPSS 66 ile Alım Oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü en az lise mezunu kadrolu memur alımı başvuru sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlarda KPSS taban-*tavan puanı da adaylara duyuruldu.

13 Nisan 2018 Cuma 14:52
EGM Kadrolu Memur Alımı Sonuçları Açıklandı-KPSS 66 ile Alım Oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü memur alımı sonuçları açıklandı.

EGM resmi sayfası üzerinden geçtiğimiz gün yapılan açıklamada kadrolu memur alımı başvuru sonuçlarının açıklandığı ve mülakata girmeye hak kazananlara ilişkin listeler duyuruldu.

Açıklanan sonuçlarda aşçı kadrosuna 72 puan ile alım yapılırken, Ses Kayıtçısı kadrosuna da 66 ile mülakata aday çağrıldı.

AŞÇI ALIMI SONUÇLARI

2017-9.Dönem Kadrolu Aşcı Alımı Başvuru Sonuçlarını görmek için Tıklayın

2017-9.Dönem Kadrolu 
 Aşcı Alımı İle İlgili Sözlü ve/veya Uygulamalı Sınava Girmeye Hak Kazananların En düşük KPSS Puan Durumu aşağıda sunulmuştur.​​

BAŞVURU ÜNVANI

SÖZLÜ VE/VEYA UYGULAMALI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN EN DÜŞÜK KPSS PUANI

AŞÇI   (Kadrolu)

72,53574

PSİKOLOG ALIMI

2017-8.Dönem Kadrolu Psikolog Alımı Başvuru Sonuçlarını görmek için Tıklayın

2017-8.Dönem Kadrolu 

Psikolog Alımı İle İlgili Sözlü ve/veya Uygulamalı Sınava Girmeye Hak Kazananların En düşük KPSS Puan Durumu aşağıda sunulmuştur.​​

BAŞVURU ÜNVANI

SÖZLÜ VE/VEYA UYGULAMALI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN EN DÜŞÜK KPSS PUANI

PSİKOLOG (Kadrolu)

81,60705

SES SANATÇISI VE SPİKER ALIMI

2017-11.Dönem Kadrolu Spiker ve Ses Kayıtçısı Hizmetli Alımı Başvuru Sonuçlarını görmek için Tıklayın

2017-11.Dönem Kadrolu Hizmetli

Alımı İle İlgili Sözlü ve/veya Uygulamalı Sınava Girmeye Hak Kazananların En düşük KPSS Puan Durumu aşağıda sunulmuştur.​​

BAŞVURU ÜNVANI

SÖZLÜ VE/VEYA UYGULAMALI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN EN DÜŞÜK KPSS PUANI

Spiker (Kadrolu)

70,67242
Ses Kayıtçısı (Kadrolu)​ 66,77668​​

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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