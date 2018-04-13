EGM Kadrolu Memur Alımı Sonuçları Açıklandı-KPSS 66 ile Alım Oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü memur alımı sonuçları açıklandı.
EGM resmi sayfası üzerinden geçtiğimiz gün yapılan açıklamada kadrolu memur alımı başvuru sonuçlarının açıklandığı ve mülakata girmeye hak kazananlara ilişkin listeler duyuruldu.
Açıklanan sonuçlarda aşçı kadrosuna 72 puan ile alım yapılırken, Ses Kayıtçısı kadrosuna da 66 ile mülakata aday çağrıldı.
AŞÇI ALIMI SONUÇLARI
|
BAŞVURU ÜNVANI
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SÖZLÜ VE/VEYA UYGULAMALI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN EN DÜŞÜK KPSS PUANI
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AŞÇI (Kadrolu)
|
72,53574
PSİKOLOG ALIMI
2017-8.Dönem Kadrolu Psikolog Alımı Başvuru Sonuçlarını görmek için Tıklayın
2017-8.Dönem Kadrolu
Psikolog Alımı İle İlgili Sözlü ve/veya Uygulamalı Sınava Girmeye Hak Kazananların En düşük KPSS Puan Durumu aşağıda sunulmuştur.
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BAŞVURU ÜNVANI
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SÖZLÜ VE/VEYA UYGULAMALI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN EN DÜŞÜK KPSS PUANI
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PSİKOLOG (Kadrolu)
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81,60705
SES SANATÇISI VE SPİKER ALIMI
2017-11.Dönem Kadrolu Spiker ve Ses Kayıtçısı Hizmetli Alımı Başvuru Sonuçlarını görmek için Tıklayın
2017-11.Dönem Kadrolu Hizmetli
Alımı İle İlgili Sözlü ve/veya Uygulamalı Sınava Girmeye Hak Kazananların En düşük KPSS Puan Durumu aşağıda sunulmuştur.
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BAŞVURU ÜNVANI
|
SÖZLÜ VE/VEYA UYGULAMALI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN EN DÜŞÜK KPSS PUANI
|
Spiker (Kadrolu)
|
70,67242
|Ses Kayıtçısı (Kadrolu)
|66,77668
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