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EGM En Az Lise Mezunu KPSS'siz 7 Bin 500 Kişi Daha Alacak-Başvuru Şartları Esnetilecek mi?

Emniyet Genel Müdürlüğünün yeni bekçi alımı için geri sayım devam ediyor. Yeni dönem alımında en az 7 bin 500 bekçi alımı yapılması bekleniyor. PEki yeni dönem bekçi alımında başvuru şartları nasıl olacak? Başvuru şartlarında nasıl değişiklikler yapılacak? Hangi İllere alım yapılacak?

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EGM En Az Lise Mezunu KPSS'siz 7 Bin 500 Kişi Daha Alacak-Başvuru Şartları Esnetilecek mi?

Emniyet Genel Müdürlüğünün yeni bekçi alımı için geri sayım devam ediyor. Yeni dönem alımında en az 7 bin 500 bekçi alımı yapılması bekleniyor. PEki yeni dönem bekçi alımında başvuru şartları nasıl olacak? Başvuru şartlarında nasıl değişiklikler yapılacak? Hangi İllere alım yapılacak?

27 Ocak 2018 Cumartesi 16:58
EGM En Az Lise Mezunu KPSS'siz 7 Bin 500 Kişi Daha Alacak-Başvuru Şartları Esnetilecek mi?
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Bekçi olmak isteyen on binlerce kişinin büyük bir merak ve heyecanla beklediği yeni bekçi alım ilanları için geri sayım devam ediyor.

Bekçi alımları için geri sayım devam ederken adaylar, yeni dönem alımlarının ne zaman yapılacağını, yeni dönem alımlarında başvuru şartlarının ne olacağını ve alımların hangi İllere yapılacağını internet üzerinden araştırmaya başladı. Öte yandan adaylar, bekçi alımlarında istenen ikamet ve askerlik şartının da kaldırılıp kaldırılmayacağını merak ediyor. Binlerce aday, bekçi alımında bu şartların esnetilmesi ya da tamamen kaldırılmasını istiyor.

Yeni İlanlar Ne Zaman Yayımlanacak?

Bekçi alımları 2017 yılının son dönemlerinde yapılmıştı. 10 binden fazla yapılan bekçi alımlarına yüz binlerce aday başvuru yapmıştı. Başvuru sonrası yazılı ve sözlü sınavlar yapıldı ve iş başı yapmaya hak kazanan adaylar belirlenmeye başladı. Yeni dönem bekçi alımlarının da önceki alımın süreçleri sona erince yapılması bekleniyor. Bu da 2018 yılının ortalarına denk gelecektir. Ancak bu konuda henüz net bir açıklama gelmedi.

Başvuru Şartları

# Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

# En az lise ve dengi okul mezunu,

# Askerlik görevini bitirmiş olup 30 yaşından büyük olmamak,

# Atanacağı görevini yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu olmaması,

# Adli sicil kaydı temiz olması,

# Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

# En az 167 cm boyunda olmak, herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak

Başvuru Şartları Esnetilecek mi?

Bekçi adayları yeni dönem bekçi alımında ikamet ve askerlik şartının esnetilmesi ya da tamamen kaldırılmasını istiyor. İkamet şartı, önceki alımda başvuruların az olduğu İllerde esnetilmişti. Adaylar bu esnetilmenin tüm İller için yapılmasını istemişti.  Ancak yeni dönem alımlarında başvuru şartlarının esnetilmesi için şu anda herhangi bir çalışma yok.

Siz de aşağıda bulunan yorum kısmından ilan beklediğiniz İlleri ve başvuru şartları hakkındaki taleplerinizi iletebilirsiniz.

Memur ve personel alım ilanları için;

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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