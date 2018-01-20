EGM En Az 7 Bin 500 Bekçi Daha Alacak-İşte Başvuru Şartları

Emniyet Genel Müdürlüğü yeni dönem bekçi alımları için geri sayım devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğüne bekçi alımı için OHAL kapsamında yayımlanan KHK ile 7 bin 500 kadro ihdas edilmişti. Kadro ihdasınını yapılmasının ardından yeni dönem bekçi alımları beklenmeye devam ediyor. Bekçi olmak isteyen adaylar da yeni dönem alımlarının ne zaman olacağını, alımların hangi illere yapılacağını araştırmaya başladı. Peki yeni bekçi alımları ne zaman yapılacak? Bekçi alımlarına başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

Geçtiğimiz yıl Birçok İle binlerce bekçi alımı yapılmıştı. En az lise mezunu adaylar arasından yapılan alımlara yoğun ilgi olmuş ve binlerce aday Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bekçi olmak için müracaatını yapmıştı. Ancak gerçekleşen bekçi alımlarında ikamet şartının aranması on binlerce adayın ilanlara başvurmasına engel olmuştu. Bekçi olmak isteyen adaylar, ikamet ettikleri ilde de bekçi alımlarının yapılmasını istiyor.

7 Bin 500 Bekçi Daha Alınacak

EGM'nin yeni dönem alımında en az 7 bin 500 bekçi alımı yapması bekleniyor. Önümüzdeki dönemlerde yayımlanacak yeni KHK'larla kadro ihdası olması durumunda bu sayının daha da artması bekleniyor.

Hangi İllere Alım Olacak?

EGM'nin yeni dönem bekçi alımında, geçtiğimiz yıl yapılan alımların dışındaki İllere bekçi alması bekleniyor. Alım yapılan İllerin dışında güvenlik sorunu yaşanan ve polis sayısının yetersiz olduğu İllere çok sayıda bekçi alımı yapılması bekleniyor.

Bekçi alımını bekleyen adaylar aşağıda bulunan yorum kısmından ilan bekledikleri İli ve başvuru şartları için taleplerini yazabilirler.

Başvuru Şartları

# T.C. vatandaşı ve erkek olmak,

# En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

# Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından büyük olmamak,

# Atanacağı görevini yapmaya engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmaması,

# Adli sicil kaydı temiz olması,

# Kamu haklarından yoksun olmamak,

# Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

# En az 167 cm boyunda olmak, herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak

İlanlar Ne Zaman Yayımlanacak?

Bekçi alım ilanları için henüz net bir tarih açıklaması gelmedi. Ancak yeni alımların önümüzdeki bir iki ay içinde yapılması bekleniyor.

Bekçi alım ilanı yayımlandığı anda haberdar olmak için;

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