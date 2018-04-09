EGM 17000 Personel Alımında Başvuru Şartları (İlkokul, Lise, Üniversite Mezunu)

İçileri Bakanı Süleyman Soylu katıdığı programda EGM'ye 10 bin kişilik bekçi kadrosunun daha ihdas edildiğini ve toplamda 17 bin bekçi alımının yapılacağını söyledi.

Bakan Soylu'nun bu müjdesinin ardıundan on binlerce kişi , yeni dönem bekçi alımlarının ne zaman olacağını ve bu alımlarda başvuru şartlarının ne olacağını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak yeni bekçi alımında başvuru şartlarının nasıl olacağını ve alımların tahmini olarak ne zaman yapılacağını kaleme aldık.

BAŞVURU ŞARTLARI DEĞİŞMİŞTİ

Resmi Gazete'nin geçtiğimiz 2 Mart 2018 tarihli sayısında yeni bekçi alımında aranacak başvuru şartlarına değinildi. Şartlara bakıldığında eğitim düzeyi ve ikamet şartlarında bazı değişiklikler yapıldığı görülüyor. İşte bekçi alımında aranacak yeni şartlar.

Türk vatandaşı olmak,

İlkokulu bitirmiş olmak,

Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

İLAN NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Yeni bekçi alımı için ilan tarihi henüz belli değil. Alımların Haziran-Temmuz gibi yapılması bekleniyor.

HANGİ İLLERE ALIM YAPILACAK?

Aşağıda bulunan yorum kısmından bekçi alımı beklediğiniz İl'i yazıp sesinizi duyurabilir ve diğer adaylarla bilgi alış verişi yapabilirsiniz.

İLAN YAYIMLANDIĞI ANDA HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA - ÖZEL HABER