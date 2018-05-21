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Düşük KPSS'li Memur Adayları Dikkat ! 1 İyi Haber , 1 Öneri

KPSS puanı düşük olan ve CTE bünyesinde memur olmak isteyen adaylara bir iyi haberimiz bir de önerimiz var.

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Düşük KPSS'li Memur Adayları Dikkat ! 1 İyi Haber , 1 Öneri

KPSS puanı düşük olan ve CTE bünyesinde memur olmak isteyen adaylara bir iyi haberimiz bir de önerimiz var.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 18:22
Düşük KPSS'li Memur Adayları Dikkat ! 1 İyi Haber , 1 Öneri

Bilindiği üzere Adalet Bakanlığı ile CTE memur alımında KPSS puan sınırı 70. KPSS'si 70'in altında olan adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

Adalet Bakanlığı ile CTE bünyesinde memur olmak isteyen andak KPSS puan sınırı nedeniyle başvuru yapamayan ve memur olma şansı yakalayamayan adaylar, ne yapacaklarını, nasıl bir yol izleyeceklerini araştırmaya başladı.

Biz de Kpsscafe.com.tr olarak KPSS puanı düşük olan ancak Adalet Bakanlığı ile CTE'ye başvuru yapmak isteyen adaylara 1 iyi haber 1 de öneri veriyoruz.

İYİ HABER

Daha nce kaleme aldığımız haberimizde CTE'nin birçok İl'e yeni cezaevleri yaptığını söylemiştik. İlgili haber için tıklayın. Toplamda 50 civarı yeni cezaevi yapılıyor. Bu nedenle CTE'ye personel alımları da ciddi derecede artacak. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Genel Merkezindeki bir kaynağımızan edindiğimiz bilgiye göre, birçok cezaevi Haziran-Ağustos arasında açılacak. Diğer cezaevleri de gelecek yıl açılacak. Bu nedenle gelecek yıl da CTE'ye çok sayıda personel alımı olacak. Geçen sene yapılan alım 3611 iken yeni cezaevlerinin kurulması ile bu yıl sayı 6 binin üzerine çıktı. Gelecek yıl bu sayı daha da artacak.

ÖNERİ

Adalet Bakanlığı ile CTE bünyesinde memur olmak isteyen ve KPSS puanı düşük olan ya da lise mezunu olmasına rağmen KPSS puanı olmayan adayların şu anda yapması gereken en önemli şey KPSS'ye çalışmak olacak.

Bu yıl yapılacak KPSS ile 2018 ve 2019 yıllarında en az lise mezunu adaylar arasından on binlerce memur alımı olacak. Bu nedenle bu yıl yapılacak KPSS'den iyi bir puan almanız 2018 ve 2019'daki alımlar için oldukça avantajlı olacak.

Çalışmamanız ve kötü puan almanız durumunda tabiri caizse bi 2 yıl daha memurluk hayalinizi erteleyeceksiniz.

Sınavlara az süre kala çalışmaların sıklaştırılması gerekmektedir.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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