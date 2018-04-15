DSİ 995 Memur Alımı Kadro Dağılımı Belli Oldu

DSİ 995 memur alımı kadro dağılımı açıklandı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulunda görüşülürken DSİ'ye ihdas edilen 995 memur alımı için kadro ihdasında unvanlara yapılacak alım sayısı açıklandı.

Kpsscafe.com.tr olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi resmi sayfası Komisyonda Bulunan Tasarı ve Teklifler kısmından araştırarak edindiğimiz bilgilerde, kadro dağılımını takipçlerimiz ile paylaşıyoruz.

Daha önce yayımladığımız haberimizde DSİ'ye 995 memur alımı için kadro ihdas edildiğini beliertmiştik. Kadro ihdasının yapılmasının ardından alım sayısının unvanlara göre dağılımı bekleniyordu. Beklenen açıklamayı Kpsscafe.com.tr olarak takipçilerimiz ile paylaşıyoruz.

İşte TBMM tutanaklarında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısında DSİ'ye ihdas edilen 995 memur alımı için kadro dağılımı.

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