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DSİ 995 Memur Alımı En Az Lise Mezunu Adaylar Arasından Yapılacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü en az lise mezunu adaylar arasından 995 memur alımı için kadro ihdası aldı. Peki ilan ne zaman yayımlanacak? Başvuru şartları ne olacak? Başvurular nasıl yapılacak? Kadro dağılımı belli oldu mu?

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DSİ 995 Memur Alımı En Az Lise Mezunu Adaylar Arasından Yapılacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü en az lise mezunu adaylar arasından 995 memur alımı için kadro ihdası aldı. Peki ilan ne zaman yayımlanacak? Başvuru şartları ne olacak? Başvurular nasıl yapılacak? Kadro dağılımı belli oldu mu?

26 Nisan 2018 Perşembe 19:53
DSİ 995 Memur Alımı En Az Lise Mezunu Adaylar Arasından Yapılacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 995 memur alımı için kadro ihdası geçtiğimiz gün TBMM'de kabul edildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM'de görüşüldü ve DSİ'ye 995 memur alımı için kadro ihdas edildi. Kadro ihdasının yapılmasının ardından memur adayları ilanı beklemeye başladı. 

KADRO DAĞILIMI

ALIMLAR NASIL YAPILACAK?

İhdas edilen kadrolara memur alımı açıktan yapılacak. DPB'de yayımlanacak duyuru ile DSİ, bu kadrolara mülaklat ile memur alımı yapacak. 

ALIMLAR EN AZ LİSE DÜZEYİNDEN OLACAK

2017 yılında DSİ'ye yapılan memur alımında şu kadrolara alım yapımıştı:

Elektrik ve Elektronik Mühendisi, Hazira Mühendisi veya Jeodezi ve Fotogrametri veya Geomatik Mühendisi, Jeoloji Mühendisi veya Hidrojeoloji Mühendisi, Çevre Mühendisi, Maden Mühendisi, Meteoroloji Mühendisi, Ziraat Mühendisi, Biyosistem Mühendisi, Kimya Mühendisi veya Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya, Makine Mühendisi, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisi, Matematik Mühendisi, Fisik Mühendisi,İnşaat Mühendisi, Biyolog, Tekniker, Lisans mezunu Büro Personeli ve Lise veya ön lisans mezunu büro personeli 

Bu yıl da bu kadrolara ek olarak yukarıda verilen kadrolara da memur alımı yapılacak. Bu kadrolara alımlar en az lise mezunu adaylar arasından yapılacaktır. 

İLAN NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Geçtiğimiz yıl DSİ memur alımı Eylül ayında yapılmıştı. Yine bu yıl da alımların Ağustos-Eylül döneminde yapılması bekleniyor.

TALEP VE İSTEKLER

Bu ilanı bekleyen adaylar aşağıda bulunan yorum kısmından DSİ memur alımı hakkında talep ve düşünceleriniz yazabilir, diğer adaylaral bilgi alış verişi yapabilir.

İLAN YAYIMLANDIĞI ANDA BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN;

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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dilek 2 saat önce

tıbbı dok sek olmuyormu

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Rumeysa 2 saat önce

Lütfen bayan inşaat teknikeri alimi olsun

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Yağız 2 saat önce

İnşAllah bi an önce yayınlanır puanlar boşa gitmez 2 yıldır bekliyoruz

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Ercan Yazıcı 2 saat önce

Memur alımlarinda bölum ayrımı olmasa daha adaletli bir is yapmış olursunuz.
BAZI BOLUMLERXEN HIC ALIM YOK.

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Ercan Yazıcı 2 saat önce

Memur alımlarinda bölum ayrımı olmasa daha adaletli bir is yapmış olursunuz.
BAZI BOLUMLERXEN HIC ALIM YOK.

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