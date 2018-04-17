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DSİ 995 Memur Alımı Başvurusu Ne Zaman? İşte Kadro Dağılımı ve KPSS şartı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 995 memur alımı için kadro dağılımı belli oldu ve ilan için geri sayım başladı. Peki ilana başvurular ne zaman alınacak? Başvuru şartları neler olacak?

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DSİ 995 Memur Alımı Başvurusu Ne Zaman? İşte Kadro Dağılımı ve KPSS şartı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 995 memur alımı için kadro dağılımı belli oldu ve ilan için geri sayım başladı. Peki ilana başvurular ne zaman alınacak? Başvuru şartları neler olacak?

17 Nisan 2018 Salı 11:53
DSİ 995 Memur Alımı Başvurusu Ne Zaman? İşte Kadro Dağılımı ve KPSS şartı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 995 memur alımı için kadro ihdası geçtiğimiz gün TBMM'de yapıldı ve kadro dağılımı açıklandı. Kadro dağılımının açıklanmasının ardından memur adayları, Kpsscafe'ye attıkları mesajlarına başvuruların ne zaman olacağını ve her kadro için istenen şartların ne olacağı sorusunu sordu. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak adayların sorularına yanıt olarak haberimizi kaleme aldık.

995 MEMUR ALIMI İÇİN KADRO İHDASI YAPILDI

Geçtiğimiz gün TBMM'de görüşülen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile DSİ 'ye 995 memur alımı için kadro ihdas edildiği duyuruldu.

KADRO DAĞILIMI

Kpsscafe.com.tr olarak meclis tutanaklarında yaptığımız araştırmalarda 995 memur alımının hangi kadrolara yapılacağını bulduk. İşte DSİ 995 memur alımı kadro dağılımı:

ALIMLAR NE ZAMAN OLACAK?

DSİ'ye kadro ihdası önümüzdeki günlerde Resmi Gazete'de yayımlanıp kesinleşecek. Resmi Gazete'de yayımlanması ile ksinleşecek olan memur alımında süreç başlayacak ve DSİ yeni dönem personel alımı için çalışmaları hızlandıracak.

Geçtiğimiz yıl DSİ, 518 personel alımı yapmıştı. Eylül ayında yayımlanan ilana on binlerce kişi başvuru yapmıştı. Bu yıl da yine alımın yılın ikinci yarısında olması bekleniyor. Ancak DSİ süreci hızlandırıp daha erken alım yapar mı bilinmez.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Önceki yayımlanan ilanda başvuru şartları şu şekildeydi:

ADAYLARIN TALEPLERİ

Aşağıda bulunan yorum kısmından alımlar hakkında talep ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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xyz 31 dakika önce

yani yine 70 puan alma şartı koyarmı sizce sonucta 4 katı aday çağrılacak ve 3/4 ü mulakatta elenecek bu sefer kpss 70 barajını koymayacağını yada daha aşağı çekeceğini düşünüyorum

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kimya 17 dakika önce

2018 in 2. yarısı mı olmamalı nisandayız eylülü mü bekliyeceğiz

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