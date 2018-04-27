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DPB Duyurdu: 351 Memur Ataması Yapıldı

Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfası aracılığıyla yapılan son dakika açıklamasında 351 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamasının yapıldığı belirtildi.

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DPB Duyurdu: 351 Memur Ataması Yapıldı

Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfası aracılığıyla yapılan son dakika açıklamasında 351 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamasının yapıldığı belirtildi.

27 Nisan 2018 Cuma 18:54
DPB Duyurdu: 351 Memur Ataması Yapıldı

Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfası aracılığıyla bir son dakika açıklaması yapıldı.

DPB aracılığıyla yayımlanan duyuruda şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının atamalarının yapıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca hak sahibi olduğu tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilen (351) şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurası, 27 Nisan 2018 Cuma günü Devlet Personel Başkanlığı’nda noter huzurunda gerçekleştirildi. 

Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alındı. 

351 istihdam hakkı sahibinden;

-    59’unun öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak; mühendis, sosyolog, avukat, hemşire, programcı, öğretmen, tekniker ve teknisyen unvanlı kadrolara,
-    110’unun memur unvanlı kadrolara,
-    179’unun hizmetli unvanlı kadrolara, 
-    3 kişinin ise işçi kadrosuna
atama teklifleri gerçekleştirildi.

Atananların 229’u erkek, 122’si kadındır.  

Atama teklifleri E-uygulama sistemi üzerinden bu kapsamda personel talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmış olup, kurum ve kuruluşlarının; 

- 24’ü bakanlık ve bağlı kuruluşu,
- 14’ü üniversite,
- 3’ü kamu iktisadi teşebbüsü,

 olmak üzere toplam sayısı 41’dir.


İlgililer atama teklif sonuçlarına 27/04/2018 tarihi saat 17.00 itibariyle www.dpb.gov.tr adresinden ulaşabilirler.

İlgililerin atama işlemleri, yazıların kurumlara ulaşmasından itibaren başlayacak olup bundan sonraki süreçte istihdam hakkı sahiplerinin, kurumların atama işlemlerini tamamlamalarını müteakiben kendilerine tebliğde bulunmasını beklemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

KPSSCAFE.COM.TR  |ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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