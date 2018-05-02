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DPB'den Yeni Duyuru: İlandaki O Kadroya Personel Alımı İptal Edildi

İnönü Üniversitesi tarafından mülakatsız kamu personeli alımı hakkında yeni duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda, geçtiğimiz gün yayımlanan ilanda belirtilen sağlık teknikeri alımının iptal edildiği belirtildi.

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DPB'den Yeni Duyuru: İlandaki O Kadroya Personel Alımı İptal Edildi

İnönü Üniversitesi tarafından mülakatsız kamu personeli alımı hakkında yeni duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda, geçtiğimiz gün yayımlanan ilanda belirtilen sağlık teknikeri alımının iptal edildiği belirtildi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:54
DPB'den Yeni Duyuru: İlandaki O Kadroya Personel Alımı İptal Edildi

İnönü Üniversitesi tarafından DPB'de bir son dakika duyurusu yayımlandı.

Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfası aracılığıyla geçtiğimiz ay ilan yayımlayan İnönü Üniversitesi, 154 adet kamu personeli alımı yapacağını duyurmuştıu. İlana başvurular bugün sona erdi. 

Mesai bitimi ile sona eren başvuru için Üniversite rektörlüğünden bir son dakika açıklaması yapıldı. Rektörlük tarafından yapılan açıklamada Sağlık Teknikeri alımının iptal edildiğine yer verildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

18.04.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz birimlerine alınacak sözleşmeli personel ilanın 8. Satırında yer alan Sağlık Teknikeri ‘Yükseköğretim kurumlarının Sağlık Önlisans bölümü mezunu olup, belgelendirmek kaydıyla en az 10 yıl uyku laboratuvarında çalışma tecrübesi olmak ve uyku uzmanı sertifikası belgesine sahip olmak.’ aranan nitelikler açıklamalı sağlık teknikeri alım ilanı iptal edilmiştir. İlan olunur.

Sadece bu kadro iptal edildi. Diğer kadrolara alınan başvurular değerlendirilecek ve 7 gün içinde sonuçlar açıklanacak.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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