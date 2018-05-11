DPB'den KPSS 1. Yerleştirme Duyurusu! Kadro Bildirim Süresi Uzatıldı

KPSS 2018 1 Tercihleriyle İlgili DPB'den Duyuru ! Kadro Bildirme Süresi Uzatıldı Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, ilave atama izinlerinin yayınlanmasından dolayı, KPSS 1. Yerleştirme tercih kılavuzunda yer alamk üzere kadro bildirim süresinin uzatıldığı bildirildi.

Buna göre kurumlar kadro taleplerini 25 Mayıs 2018 tarihine kadar Devlet Personel Başkanlığı'na bildirebilecekler. 11 Mayıs'ta sona ermesi gereken sürenin 25 Mayıs'a uzatılmasıyla ilgili DPB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı :

2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca açıktan atama ve nakil sayılarına ilişkin ilave kontenjan dağılımı üzerine kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda, KPSS 2018/1 merkezi yerleştirmesi için Başkanlığımız tarafından personel atama taleplerinin toplanması için öngörülen ve 11 Mayıs 2017 Cuma günü sonra ermesi gereken süre 25 Mayıs 2018 Cuma gününe kadar uzatılmıştır.

DPB e-Uygulama sistemi üzerinden iletilen personel taleplerinin Başkanlığımızca onaylanmasının akabinde ayrıca25 Mayıs 2018 tarihine kadar Başkanlığımıza resmi yazı ile de intikal ettirilmesi gerektiğinden, yerleştirme sürecinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için kamu kurum ve kuruluşlarının bu hususu da dikkate alarak DPB e-Uygulama sistemi üzerindeki işlemlerini belirtilen tarihten daha önce tamamlamaları önem arz etmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarına duyurulur.