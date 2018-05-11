Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

DPB'den KPSS 1. Yerleştirme Duyurusu! Kadro Bildirim Süresi Uzatıldı

KPSS 2018 1 Tercihleriyle İlgili DPB'den Duyuru ! Kadro Bildirme Süresi Uzatıldı Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, ilave atama izinlerinin yayınlanmasından dolayı, KPSS 1. Yerleştirme tercih kılavuzunda yer alamk üzere kadro bildirim süresinin uzatıldığı bildirildi.  

banner396

DPB'den KPSS 1. Yerleştirme Duyurusu! Kadro Bildirim Süresi Uzatıldı

KPSS 2018 1 Tercihleriyle İlgili DPB'den Duyuru ! Kadro Bildirme Süresi Uzatıldı Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, ilave atama izinlerinin yayınlanmasından dolayı, KPSS 1. Yerleştirme tercih kılavuzunda yer alamk üzere kadro bildirim süresinin uzatıldığı bildirildi.  

11 Mayıs 2018 Cuma 18:19
DPB'den KPSS 1. Yerleştirme Duyurusu! Kadro Bildirim Süresi Uzatıldı

KPSS 2018 1 Tercihleriyle İlgili DPB'den Duyuru ! Kadro Bildirme Süresi Uzatıldı Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, ilave atama izinlerinin yayınlanmasından dolayı, KPSS 1. Yerleştirme tercih kılavuzunda yer alamk üzere kadro bildirim süresinin uzatıldığı bildirildi.

 Buna göre kurumlar kadro taleplerini 25 Mayıs 2018 tarihine kadar Devlet Personel Başkanlığı'na bildirebilecekler. 11 Mayıs'ta sona ermesi gereken sürenin 25 Mayıs'a uzatılmasıyla ilgili DPB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı : 

2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca açıktan atama ve nakil sayılarına ilişkin ilave kontenjan dağılımı üzerine kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda, KPSS 2018/1 merkezi yerleştirmesi için Başkanlığımız tarafından personel atama taleplerinin toplanması için öngörülen ve 11 Mayıs 2017 Cuma günü sonra ermesi gereken süre 25 Mayıs 2018 Cuma gününe kadar uzatılmıştır.

DPB e-Uygulama sistemi üzerinden iletilen personel taleplerinin Başkanlığımızca onaylanmasının akabinde ayrıca25 Mayıs 2018 tarihine kadar Başkanlığımıza resmi yazı ile de intikal ettirilmesi gerektiğinden, yerleştirme sürecinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için kamu kurum ve kuruluşlarının bu hususu da dikkate alarak DPB e-Uygulama sistemi üzerindeki işlemlerini belirtilen tarihten daha önce tamamlamaları önem arz etmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarına duyurulur.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
KPSSDpbDpb Kpss Kadro
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İŞKUR Aracılığıyla 19 Bin Sağlık İşçisi Alımı İçin Bakan Tarih Verdi
İŞKUR Aracılığıyla 19 Bin Sağlık İşçisi Alımı İçin Bakan Tarih Verdi
Bakan Az Önce Açıkladı: Mülakatsız 18 Bin Kamu Personeli Alımı Yapılacak
Bakan Az Önce Açıkladı: Mülakatsız 18 Bin Kamu Personeli Alımı Yapılacak
Flaş: 2018 PÖH Alımını Bekleyen Adayları Üzen Gelişme !
Flaş: 2018 PÖH Alımını Bekleyen Adayları Üzen Gelişme !

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim