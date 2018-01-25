Diyanet 9 Bin 500 Personel Alımı Başvuru Sonuçları Açıklandı (KPSS Taban-Tavan Puanları)

Diyanet İşleri Başkanlığı 9 bin 500 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı.

DİB resmi internet sayfası üzerinden yayımlanan duyuruda sonuçlar ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"2018 Yılı 4-B Sözleşmeli (KKÖ, İ-H, M-K) Alımı Sınavına (SÖZPER-2018-I) başvuran adaylardan sözlü sınava katılmaya hak kazananlar, “Sınav Giriş Belgesi"ni (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresinden alabileceklerdir.

Adaylar, “Sınav Giriş Belgesi" ve T.C. Kimlik No'lu kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı, pasaport) biri ile birlikte sınav giriş belgesinde belirtilen sınav tarihi ve sınav merkezinde saat 08:30'da hazır bulunacaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı ve pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

İlgililere duyurulur.​



UNVANI KPSS PUAN TÜRÜ

MEZUNİYET DURUMU SINAVA ÇAĞRILAN EN SON ADAYIN KPSS TABAN PUANI ​​​​​​4/B K.K.Ö​ ​ ​

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​ KPSSP124 İlahiyat Fakültesi+Hafız 51,95361 KPSSP124 İlahiyat Fakültesi 50,00923 KPSSP124 Diğer Lisans + İlahiyat Ön lisans + İ.H.L. + Hafız 50,23669 KPSSP124 Diğer Lisans + İlahiyat Ön lisans + İ.H.L. 72,5286 KPSSP124 Diğer Lisans + İ.H.L. + Hafız 52,3234 KPSSP124 Diğer Lisans + İ.H.L. 69,44407 KPSSP123 İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L. + Hafız 71,07013 KPSSP123 İlahiyat Ön lisans + İ.H.L. 84,26322 KPSSP123 İlahiyat Ön lisans 85,78856 KPSSP123 Diğer Ön Lisans + İ.H.L. 73,60382 KPSSP122 İ.H.L. + Hafız 76,20978 KPSSP122 İ.H.L. 89,78824 ​​​​​​​​​​















4/B İ-H​ ​ ​

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​ KPSSP124 İlahiyat Fakültesi + Hafız 55,41413 KPSSP124 İlahiyat Fakültesi 50,42198 KPSSP124 Diğer Lisans + İlahiyat Ön lisans + İ.H.L. + Hafız 50,41525 KPSSP124 Diğer Lisans + İlahiyat Ön lisans + İ.H.L. 50,71689 KPSSP124 Diğer Lisans + İ.H.L. + Hafız 51,02045 KPSSP124 Diğer Lisans + İ.H.L. 50,05081 K​PSSP123 İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L. + Hafız 53,25437 KPSSP123 İlahiyat Ön lisans + İ.H.L. 61,92174 KPSSP123 İlahiyat Ön lisans 77,02879 KPSSP123 Diğer Ön Lisans + İ.H.L. 50,45392 KPSSP122 İ.H.L. + Hafız 50,20029 KPSSP122 İ.H.L. 76,89419 ​​​​​​4/B M-K​ ​ ​

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​ KPSSP124 İlahiyat Fakültesi 55,10356 KPSSP124 Diğer Lisans + İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L 58,86728 KPSSP124 Diğer Lisans + İ.H.L. / Lise + Hafız 50,658 KPSSP123 İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L. + Hafız 53,8316 KPSSP123 Diğer Ön Lisans/İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L 56,35799 KPSSP123 Diğer Ön Lisans + İ.H.L. / Lise + Hafız 53,91767 KPSSP122 İ.H.L / Lise + Hafız 52,17325 KPSSP122 İ.H.L. 63,53365

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