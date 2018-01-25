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Diyanet 9 Bin 500 Personel Alımı Başvuru Sonuçları Açıklandı (KPSS Taban-Tavan Puanları)

Diyanet İşleri Başkanlığı en az lise mezunu 9 bin 500 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçlar ile birlikte her bir kadro için KPSS taban ve taban puanlar da adaylarla paylaşıldı.

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Diyanet 9 Bin 500 Personel Alımı Başvuru Sonuçları Açıklandı (KPSS Taban-Tavan Puanları)

Diyanet İşleri Başkanlığı en az lise mezunu 9 bin 500 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçlar ile birlikte her bir kadro için KPSS taban ve taban puanlar da adaylarla paylaşıldı.

25 Ocak 2018 Perşembe 00:08
Diyanet 9 Bin 500 Personel Alımı Başvuru Sonuçları Açıklandı (KPSS Taban-Tavan Puanları)

Diyanet İşleri Başkanlığı 9 bin 500 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı.

DİB resmi internet sayfası üzerinden yayımlanan duyuruda sonuçlar ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"2018 Yılı 4-B Sözleşmeli (KKÖ, İ-H, M-K) Alımı Sınavına (SÖZPER-2018-I) başvuran adaylardan sözlü sınava katılmaya hak kazananlar, “Sınav Giriş Belgesi"ni (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresinden alabileceklerdir.

Adaylar, “Sınav Giriş Belgesi" ve T.C. Kimlik No'lu kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı, pasaport) biri ile birlikte sınav giriş belgesinde belirtilen sınav tarihi ve sınav merkezinde saat 08:30'da hazır bulunacaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı ve pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

İlgililere duyurulur.​


UNVANI

KPSS PUAN

TÜRÜ
MEZUNİYET DURUMU		 SINAVA ÇAĞRILAN EN SON ADAYIN KPSS TABAN PUANI

​​​​​​4/B K.K.Ö​ ​







​​


 KPSSP124 İlahiyat Fakültesi+Hafız 51,95361
KPSSP124 İlahiyat Fakültesi 50,00923
KPSSP124 Diğer Lisans + İlahiyat Ön lisans + İ.H.L. + Hafız 50,23669
KPSSP124 Diğer Lisans + İlahiyat Ön lisans + İ.H.L. 72,5286
KPSSP124 Diğer Lisans + İ.H.L. + Hafız 52,3234
KPSSP124 Diğer Lisans + İ.H.L. 69,44407
KPSSP123 İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L. + Hafız 71,07013
KPSSP123 İlahiyat Ön lisans + İ.H.L. 84,26322
KPSSP123 İlahiyat Ön lisans 85,78856
KPSSP123 Diğer Ön Lisans + İ.H.L. 73,60382
KPSSP122 İ.H.L. + Hafız 76,20978
KPSSP122 İ.H.L. 89,78824

​​​​​​​​​​







 

4/B İ-H​ ​










 KPSSP124 İlahiyat Fakültesi + Hafız 55,41413
KPSSP124 İlahiyat Fakültesi 50,42198
KPSSP124 Diğer Lisans + İlahiyat Ön lisans + İ.H.L. + Hafız 50,41525
KPSSP124 Diğer Lisans + İlahiyat Ön lisans + İ.H.L. 50,71689
KPSSP124 Diğer Lisans + İ.H.L. + Hafız 51,02045
KPSSP124 Diğer Lisans + İ.H.L. 50,05081
K​PSSP123 İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L. + Hafız 53,25437
KPSSP123 İlahiyat Ön lisans + İ.H.L. 61,92174
KPSSP123 İlahiyat Ön lisans 77,02879
KPSSP123 Diğer Ön Lisans + İ.H.L. 50,45392
KPSSP122 İ.H.L. + Hafız 50,20029
KPSSP122 İ.H.L. 76,89419

​​​​​​4/B M-K​ ​



​ ​

 KPSSP124 İlahiyat Fakültesi 55,10356
KPSSP124 Diğer Lisans +  İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L 58,86728
KPSSP124 Diğer Lisans + İ.H.L. / Lise + Hafız 50,658
KPSSP123 İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L. + Hafız 53,8316
KPSSP123 Diğer Ön Lisans/İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L 56,35799
KPSSP123 Diğer Ön Lisans + İ.H.L. / Lise + Hafız 53,91767
KPSSP122 İ.H.L / Lise + Hafız 52,17325
KPSSP122 İ.H.L. 63,53365

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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