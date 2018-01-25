Diyanet 9 Bin 500 Personel Alımı Başvuru Sonuçları Açıklandı (KPSS Taban-Tavan Puanları)

Diyanet İşleri Başkanlığı 9 bin 500 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı.
DİB resmi internet sayfası üzerinden yayımlanan duyuruda sonuçlar ile ilgili şu ifadelere yer verildi:
"2018 Yılı 4-B Sözleşmeli (KKÖ, İ-H, M-K) Alımı Sınavına (SÖZPER-2018-I) başvuran adaylardan sözlü sınava katılmaya hak kazananlar, “Sınav Giriş Belgesi"ni (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresinden alabileceklerdir.
Adaylar, “Sınav Giriş Belgesi" ve T.C. Kimlik No'lu kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı, pasaport) biri ile birlikte sınav giriş belgesinde belirtilen sınav tarihi ve sınav merkezinde saat 08:30'da hazır bulunacaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı ve pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
İlgililere duyurulur.
|
UNVANI
|
KPSS PUAN
TÜRÜ
|
MEZUNİYET DURUMU
|SINAVA ÇAĞRILAN EN SON ADAYIN KPSS TABAN PUANI
|
4/B K.K.Ö
|KPSSP124
|İlahiyat Fakültesi+Hafız
|51,95361
|KPSSP124
|İlahiyat Fakültesi
|50,00923
|KPSSP124
|Diğer Lisans + İlahiyat Ön lisans + İ.H.L. + Hafız
|50,23669
|KPSSP124
|Diğer Lisans + İlahiyat Ön lisans + İ.H.L.
|72,5286
|KPSSP124
|Diğer Lisans + İ.H.L. + Hafız
|52,3234
|KPSSP124
|Diğer Lisans + İ.H.L.
|69,44407
|KPSSP123
|İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L. + Hafız
|71,07013
|KPSSP123
|İlahiyat Ön lisans + İ.H.L.
|84,26322
|KPSSP123
|İlahiyat Ön lisans
|85,78856
|KPSSP123
|Diğer Ön Lisans + İ.H.L.
|73,60382
|KPSSP122
|İ.H.L. + Hafız
|76,20978
|KPSSP122
|İ.H.L.
|89,78824
|
4/B İ-H
|KPSSP124
|İlahiyat Fakültesi + Hafız
|55,41413
|KPSSP124
|İlahiyat Fakültesi
|50,42198
|KPSSP124
|Diğer Lisans + İlahiyat Ön lisans + İ.H.L. + Hafız
|50,41525
|KPSSP124
|Diğer Lisans + İlahiyat Ön lisans + İ.H.L.
|50,71689
|KPSSP124
|Diğer Lisans + İ.H.L. + Hafız
|51,02045
|KPSSP124
|Diğer Lisans + İ.H.L.
|50,05081
|KPSSP123
|İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L. + Hafız
|53,25437
|KPSSP123
|İlahiyat Ön lisans + İ.H.L.
|61,92174
|KPSSP123
|İlahiyat Ön lisans
|77,02879
|KPSSP123
|Diğer Ön Lisans + İ.H.L.
|50,45392
|KPSSP122
|İ.H.L. + Hafız
|50,20029
|KPSSP122
|İ.H.L.
|76,89419
|
4/B M-K
|KPSSP124
|İlahiyat Fakültesi
|55,10356
|KPSSP124
|Diğer Lisans + İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L
|58,86728
|KPSSP124
|Diğer Lisans + İ.H.L. / Lise + Hafız
|50,658
|KPSSP123
|İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L. + Hafız
|53,8316
|KPSSP123
|Diğer Ön Lisans/İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L
|56,35799
|KPSSP123
|Diğer Ön Lisans + İ.H.L. / Lise + Hafız
|53,91767
|KPSSP122
|İ.H.L / Lise + Hafız
|52,17325
|KPSSP122
|İ.H.L.
|63,53365
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