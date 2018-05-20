Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Başvuruları Sona Eriyor

Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı başvuru sürecinde sona gelindi. Dışişleri Bakanlığı'nca yayımlanan 17 kişilik sözleşmeli bilişim personeli alımı için 6 ile 12 Haziran 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek sınava başvuru süreci 22 Mayıs 2018 tarihinde sona erecek.

Bakanlık tarafından "Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı" başlığı altında yayımlanan duyuruda, "Dışişleri Bakanlığı Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6. maddesine dayanılarak, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8. maddesi uyarınca, sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 17 (onyedi) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. Son iki yıl içinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/ e-YDS) veya Yükseköğretim Kurulunca YDS’ye denk kabul edilen sınavlarda alınan puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak ilan edilen sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 4 – 6 (dört ila altı) katı aday, 6 – 12 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan sözlü sınava çağrılacaktır. KPSSP3 puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdamı gerçekleştirilecektir." denilmişti.

İlgili alım için başvuru şartları aşağıdaki gibi olacak:

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