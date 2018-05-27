Dışişleri Bakanlığı Personel Alımı için Son Günler

Dışişleri Bakanlığı'nın sözleşmeli bilişim personeli alımı için 22 Mayıs'ta sona ereceği duyurulan başvuru sürecinin 29 Mayıs'a kadar uzatıldığı duyurulmuştu.

İlgili alım için adaylar 29 Mayıs 2018 tarihine kadar https://sinav.mfa.gov.tr üzerinden başvuru yapabilecekler. Bakanlık tarafından geçtiğimiz ay yayımlanan ilanda, "Dışişleri Bakanlığı Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6. maddesine dayanılarak, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8. maddesi uyarınca, sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 17 (onyedi) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. Son iki yıl içinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/ e-YDS) veya Yükseköğretim Kurulunca YDS’ye denk kabul edilen sınavlarda alınan puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak ilan edilen sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 4 – 6 (dört ila altı) katı aday, 6 – 12 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan sözlü sınava çağrılacaktır. KPSSP3 puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdamı gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verilmişti.

Başvuruda bulunacak adayların başvuru özel şartlarının yanı sıra aşağıdaki başvuru genel şartlarını taşıması gerektiği belirtiliyor :

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI İÇİN TIKLAYIN

KPSSCAFE - ANKARA