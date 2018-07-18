Dikkat Yarın Son Gün! 2018 Lise KPSS Başvuruları Nasıl Yapılacak?..

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi lise KPSS kılavuzunu yayımladı ve başvuru şartları belli oldu. Lise mezunu adaylar 3-19 Temmuz tarihleri arasında KPSS başvurularını yapacak. KPSS başvuru ücreti ise 60 lira olarak belirlendi.

KPSS ÜCRETLERİ NE KADAR, HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

KPSS başvuru ücreti buyıl 60 lira olarak belirlendi. KPSS sınavına girmek için başvuru yapacak olan adaylar sınav ücreti olarak ödeyecekleri ücretleri nereye hangi bankaya, nasıl ödeyeceklerini merak ediyorlar. Ücretlerin yatırılacağı bankalar; T.C. Ziraat Bankası, Akbank, Türk Ekonomi Bankası (TEB), Deniz Bank, Kuveyt Türk PTT ve Halk Bankası olarak belirlendi.

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2018 KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN YAPILACAK? KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ…

KPSS Ortaöğretim 7 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınav için başvurular 3 ve 19 Temmuz 2018 tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak.

TÜM DETAYLAR KPSS BAŞVURU KILAVUZUNDA

KPSS NE ZAMAN?

ÖSYM’nin sınav takvimi içerisinde 2018 yılında yapılacak olan KPSS sınavları için başvuru ve sonuç tarihleri belli oldu. Lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi takvimi yayımladı.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz'da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos'ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos’ta açıklanacak.

Ortaöğretim KPSS 7 Ekim 2018 tarihinde düzenlenecek. Sınav için başvurular 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. ‘2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilecek.

15 dakika kuralı: Sınav merkezi bu sene uygulanan ve tartışılan 15 dakika kuralını 2018 yılında uygulamayacaktır.

Açık uçlu ve kısa cevaplı sorular: Bu sene de açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kurum tarafından sınavlarda sorulacaktır.

Kaynaklar;

Sözcü

Hürriyet

ÖSYM



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