Dikkat! Yarın Başlıyor! 2018 KPSS Başvuru ve Tercih Tarihleri

2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2018 KPSS) Lisans için başvuru süreci yarın başlıyor. Kamuya personel alımlarındaki en önemli kriterlerden birisi olan KPSS için lisans düzeyinden sınava girmek isteyen adaylar başvuru işlemlerini yarından itibaren ÖSYM üzerinden yapabilecekler. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca daha önce açıklanan sınav takvimine göre başvuru işlemleri 21 Mayıs 2018 tarihine kadar devam edecek. KPSS Lisans heyecanıysa 22 Temmuz 2018 (GY-GK, Eğitim Bilimleri) , 28 Temmuz 2018 (Alan Bilgisi) 5 Ağustos 2018 (Öğretmenlik Alan Bilgisi) tarihlerinde gerçekleşecek. ÖSYM takvimine göre önlisans başvuruları 28 Ağustos 2018 tarihinde, ortaöğretim başvuruları 3 ile 19 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleşecek.

İşte Sınav Takvimi:

2018 KPSS TAKVİMİ SINAV SINAV TARİHİ BAŞVURMA TARİHLERİ SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ* KPSS Lisans (GY-GK- EĞT. BİL.) 22.07.2018 10-21 Mayıs 2018 31.08.2018 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 28.07.2018 10-21 Mayıs 2018 31.08.2018 29.07.2018 10-21 Mayıs 2018 31.08.2018 ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi ) 05.08.2018 10-21 Mayıs 2018 31.08.2018 KPSS Ön lisans 04.11.2018 28 Ağustos-12 Eylül 2018 29.11.2018 KPSS Ortaöğretim 07.10.2018 03-19 Temmuz 2018 08.11.2018 DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi) 09.12.2018 09-17 Ekim 2018 04.01.2019

Devlet Personel Başkanlığı tarafından açıklanan tercih tarihleriyse aşağıdaki gibi olacak:

2018 KPSS YERLEŞTİRME TAKVİMİ DPB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerinin toplanması ÖSYM Başkanlığınca tercihlerin alınması KPSS 1. Yerleştirme 12 Mart - 11 Mayıs 2018 26 Haziran - 05 Temmuz 2018 KPSS 2. Yerleştirme 06 Ağustos - 05 Ekim 2018 11 – 20 Aralık 2018

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