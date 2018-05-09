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Dikkat! Yarın Başlıyor! 2018 KPSS Başvuru ve Tercih Tarihleri

2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2018 KPSS) Lisans başvuru süreci yarın başlıyor. 2018 KPSS Başvuru Kılavuzu ve duyurusu ÖSYM tarafından kısa süre içerisinde yapılacak.

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Dikkat! Yarın Başlıyor! 2018 KPSS Başvuru ve Tercih Tarihleri

2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2018 KPSS) Lisans başvuru süreci yarın başlıyor. 2018 KPSS Başvuru Kılavuzu ve duyurusu ÖSYM tarafından kısa süre içerisinde yapılacak.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 20:23
Dikkat! Yarın Başlıyor! 2018 KPSS Başvuru ve Tercih Tarihleri

2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2018 KPSS) Lisans için başvuru süreci yarın başlıyor. Kamuya personel alımlarındaki en önemli kriterlerden birisi olan KPSS için lisans düzeyinden sınava girmek isteyen adaylar başvuru işlemlerini yarından itibaren ÖSYM üzerinden yapabilecekler. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca daha önce açıklanan sınav takvimine göre başvuru işlemleri 21 Mayıs 2018 tarihine kadar devam edecek. KPSS Lisans heyecanıysa 22 Temmuz 2018 (GY-GK, Eğitim Bilimleri) , 28 Temmuz 2018 (Alan Bilgisi) 5 Ağustos 2018 (Öğretmenlik Alan Bilgisi)  tarihlerinde gerçekleşecek. ÖSYM takvimine göre önlisans başvuruları 28 Ağustos 2018 tarihinde, ortaöğretim başvuruları 3 ile 19 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleşecek.

İşte Sınav Takvimi: 

2018 KPSS TAKVİMİ

SINAV

SINAV TARİHİ

BAŞVURMA TARİHLERİ

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ*

KPSS Lisans (GY-GK- EĞT. BİL.)

22.07.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ)

28.07.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

29.07.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi )

05.08.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

KPSS Ön lisans

04.11.2018

28 Ağustos-12 Eylül 2018

29.11.2018

KPSS Ortaöğretim

07.10.2018

03-19 Temmuz 2018

08.11.2018

DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi)

09.12.2018

09-17 Ekim 2018

04.01.2019

Devlet Personel Başkanlığı tarafından açıklanan tercih tarihleriyse aşağıdaki gibi olacak: 

2018 KPSS YERLEŞTİRME TAKVİMİ

DPB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerinin toplanması

ÖSYM Başkanlığınca tercihlerin alınması

       KPSS 1. Yerleştirme

12 Mart - 11 Mayıs 2018 

26 Haziran - 05 Temmuz 2018 

KPSS 2. Yerleştirme

06 Ağustos - 05 Ekim 2018 

 11 – 20 Aralık 2018  

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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aslı 1 saat önce

ücret ne kadar ya

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