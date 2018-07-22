Dikkat Sizin de Başınıza Gelebilir : ÖSYM'ye Bildirmediği İçin KPSS'ye Alınmadı

Dikkat sizin de başınıza gelebilir. Sivas'ta yaşanan olayda Kamu Personel Seçme Sınavına girmek isteyen aday durumunu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne bildirmediği için emek harcayıp hazırlandığı KPSS'ye alınmadı.

2018 KPSS Lisans Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavları bugün saat 10:15'te başladı.

Sınavın başlaması ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanından sınava geç kalmalar ve sınava bazı nedenlerden dolayı alınmayan adayların haberleri de gelmeye başladı. Edinilen son dakika bilgilerine göre Sivas'ta bir kişi kolu alçılı olduğu için sınav binasına alınmadı. Sınava alınmama nedeni ise adayın bu durumu ÖSYM Başkanlığına bildirmemesi olarak belirtildi.

Lisans mezunu 1 milyondan fazla adayın bugün katılacağı Kamu Personeli Seçme Sınavı Lisans Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumu, bugün sabah saat 10,15'te başladı. Saat 10,00'dan sonra adaylar sınav salonlarına alınmadı. Edinilen son bilgilere göre sınava geç kaldığı için alınmayan kişilerin yanı sıra bir aday kolund alçı olduğu için sınava alınmadı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde sabah düzenlenecek olan oturuma girecek adaylar, giriş belgelerini göstererek ve arama yapılarak sabah saatlerinden itibaren içeriye alınmaya başladı.

ÖSYM'nin belirlediği kural gereği birçok aday, yanlarında getirdiği kemer, araba anahtarı, çanta, cüzdan, telefon, kent kart, koltuk değneği gibi eşyalarını salon girişinde bırakmak zorunda kaldı.

DURUMUNU ÖSYM'YE BİLDİRMEDİĞİ İÇİN SINAVA ALINMADI

KPSS'nin bu sabah düzenlenen Alan Bilgisi Lisans oturumuna girecek olan adaylardan Furkan Uzunoğlu isimli şahıs, sağ kolunun alçıda olduğunu ÖSYM Başkanlığına bildirmediği için sınav salonuna alınmadı. Uzunoğlu, bölgede bulunan basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sınava alınmaması ile ilgili şu açıklamaları yaptı;

"Alçılı olarak sınava alınmayacağımı bilmiyordum. Zaten alçıya alınalı 3 gün oldu, alçılı girmek de yasakmış. Giriş belgesinde de yazmıyor, bize de bilgilendirme olmadı."

Kimi adaylar ise sınavda kabul edilmeyen kimlik belgesi getirdiği veya geç kaldığı için sınav salonlarına alınmadı.

Kaynaklar;

KamuBülteni



KPSScafe.com.tr | Ankara