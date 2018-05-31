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Dikkat! Polis ve Asker Adayları Yoğun İlgi Göstermişti! Başvurular Sona Eriyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Açıktan sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci 1 Haziran 2018 tarihi itibariyle sona erecek.

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Dikkat! Polis ve Asker Adayları Yoğun İlgi Göstermişti! Başvurular Sona Eriyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Açıktan sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci 1 Haziran 2018 tarihi itibariyle sona erecek.

31 Mayıs 2018 Perşembe 10:54
Dikkat! Polis ve Asker Adayları Yoğun İlgi Göstermişti! Başvurular Sona Eriyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Açıktan sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci 1 Haziran 2018 tarihi itibariyle sona erecek.

Söz konusu alımlar için sözlü sınavların 21 Haziran ile 20 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Gümrük Muhafaza Memuru, Muayene Memuru ve Büro Personeli unvanlarında gerçekleştireceği 1750 kişilik personel alımı için www.gtb.gov.tr üzerinden başvuru işlemlerinde sona gelindi.

23 Mayıs'ta başlayan personel alımı sınavı için başvuruda bulunmak isteyen adayların 2016 KPSS'ye girmiş olması ve en az 70 puan almış olmasının yanı sıra başvuru genel ve özel şartlarını da dikkatle incelemesi ona göre başvuyru yapması gerekiyor.  1250 Gümrük Muhafaza Memuru, 100 Muayene Memuru, 400 Büro Personeli alımı için başvuru genel ve özel şartlarına aşağıdaki başvuru kılavuzundan göz atabilirsiniz.

BAŞVURU ÖZEL VE GENEL ŞARTLARI İÇİN TIKLAYIN

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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