Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Dikkat!.. 2018 KPSS Önlisans Başvuruları Sona Eriyor!..

2018 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Önlisans düzeyi için son başvuru tarihi yaklaşıyor.

banner396

Dikkat!.. 2018 KPSS Önlisans Başvuruları Sona Eriyor!..

2018 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Önlisans düzeyi için son başvuru tarihi yaklaşıyor.

11 Eylül 2018 Salı 02:24
Dikkat!.. 2018 KPSS Önlisans Başvuruları Sona Eriyor!..

2018 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Önlisans düzeyi için son başvuru tarihi yaklaşıyor.

Kamu Personel Seçme Sınavı 2018-KPSS Ön Lisans başvuruları 28 Ağustos 2018 tarihinde başlamıştı. 12 Eylül 2018 saat 23:59'a kadar başvurular devam edecek.

2018 KPSS Önlisans Sınavı 4 Kasım 2018 tarihinde saat 10:00'da yapılacak. KPSS 2018 Önlisans sonuçları ise 29 Kasım 2018 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

Başvuru Kılavuzu
Aday Başvuru Formu
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
Başvuru Merkezleri
Yakın Sınav Merkezleri

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 11.09.2018 02:56
Anahtar Kelimeler:
dikkat 2018 kpss önlisans başvuruları sona eriyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KPSS sorularının sızdırılması davasında hapis cezası
KPSS sorularının sızdırılması davasında hapis cezası
ÖSYM 2018 KPSS Lisans'da Bazı Soruların Cevaplarını Değiştirdi!..
ÖSYM 2018 KPSS Lisans'da Bazı Soruların Cevaplarını Değiştirdi!..
2018 KPSS Önlisans Başvuruları Başladı
2018 KPSS Önlisans Başvuruları Başladı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim