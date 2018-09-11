Dikkat!.. 2018 KPSS Önlisans Başvuruları Sona Eriyor!..

2018 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Önlisans düzeyi için son başvuru tarihi yaklaşıyor.
Kamu Personel Seçme Sınavı 2018-KPSS Ön Lisans başvuruları 28 Ağustos 2018 tarihinde başlamıştı. 12 Eylül 2018 saat 23:59'a kadar başvurular devam edecek.
2018 KPSS Önlisans Sınavı 4 Kasım 2018 tarihinde saat 10:00'da yapılacak. KPSS 2018 Önlisans sonuçları ise 29 Kasım 2018 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.
Başvuru Kılavuzu
Aday Başvuru Formu
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Son Güncelleme: 11.09.2018 02:56