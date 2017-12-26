DİB 9500 Memur Alımı En Az Lise Mezunu ve KPSS 50 Puan Şartı ile Yapılacak-İşte Şartlar

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı için beklenen açıklama geçtiğimiz gün gelmişti. Açıklamanın gelmesinin ardından memur adayları, başvuru şartlarının ne olacağını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak daha önceki alımda aynı kadrolara memur alımı için istenen başvuru şartlarını hazırladık.

Başbakan Binali Yıldırım, geçtiğimiz gün yapğtığı açıklamada kamuya personel alımına değinmişti. Başbakan, 2018'de kamuya 110 bin yeni personel alımı yapılacağını söylerken Diyanet İşleri başkanlığına Diyanet İşleri Başkanlığına 9500 memur alımı yapılacağını söyledi. başbakan'ın bu açıklamasının ardından başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir bozdağ, sosyal medya hesabı üzerinden 9500'lük alımın kadro dağılımını duyurdu.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, kadro dağılımı ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Başbakanımız Binali Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 9.500 personel alacağını açıkladı. Alınacak personelin dağılımı: 6000 imam hatip, 3000 Kur'an kursu öğreticisi, 500 müezzin kayyım olmak üzere toplamda 9.500 personel alınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı yakında resmi alım ilanı yapacak. Şimdiden hayırlı olsun."

Başvuru Şartları Nasıl Olacak?

2016 yılının ilk aylarında Diyanete 5 bin personel alımı yapılmıştı. O ilanlarda başvuru şartları şu şekilde belirtilmişti.

İmam Hatip Alımı Şartları

# 57 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 inci bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

# Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

# İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Meslek Yüksek Okulu, İlahiyat Önlisans veya İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak,

# Halen Başkanlığımız teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,

# Lisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP124; Önlisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP123; Ortaöğretim mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP122 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak,

# İmam hatip olarak görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

Kur'an Kursu Öğreticisi Başvuru Şartları

# 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

# Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen "Ortak Nitelik" şartını taşımak,

# Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,

# Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,

# İmam hatip lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak,

# Kur'an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

# Hafız olmak,

# Başkanlığımızca 2015, 2016 ve 2017 yıllarında yapılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (MBSTS) her hangi birinden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

Müezzin Kayyım Alımı Başvuru Şartları

# 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

# Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen Din Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için aranan “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

# Sınav başvurusunun son günü itibariyle en az İmam-Hatip Lisesi düzeyinde dini öğrenime sahip olmak,

# Lisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP-124, Ön Lisans mezunları için KPSSP-123 Ortaöğretim mezunları için KPSSP-122 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

# Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4-B maddesi uyarınca sözleşmeli pozisyonda çalışıyor olmamak.

İlanlar Ne Zaman Yayımlanacak?

İlanların yayımlanma tarihi net değil. Ancak Diyanetin kısa süre içinde ilana çıkması bekleniyor. İlan yayımlandığı anda haberdar olmak için;

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